Los premios crecen: más millones para Colombia por llegar a cuartos de final del Mundial Femenino

Y no solamente es el gran papel futbolístico de las mujeres, sino que su gran participación en la Copa del Mundo le está permitiendo conseguir un premio económico importante.

El dinero que recibe cada jugadora

Colombia tiene tres victorias en el Mundial. | Foto: FIFA via Getty Images

A propósito, la FCF también anunció que dará premios económicos a las jugadoras, pero estos no han sido dados a conocer.

El llanto de Catalina Usme

La delantera y capitana de la Selección Colombia Femenina, Catalina Usme, no pudo aguantar las lágrimas tras la victoria 1-0 sobre Jamaica, recordando todo lo que tuvo que pasar para llegar hasta este punto.

“Se me pasan tantas cosas por la cabeza, que no puedo describir lo que estoy sintiendo. Son años de amar esto, años de trabajo, de luchar, de todo. De caídas, volver a levantarse y conseguir un paso a una instancia tan importante es increíble, Dios es increíble y ha sido fiel creyente de que este equipo puede con más”, expresó.

Catalina Usme fue la mejor jugadora del partido. | Foto: FIFA via Getty Images

Y también recordó su golazo ante las caribeñas: “la verdad no pensé mucho, solo cuando el balón venía pensé en controlar bien para que me quedara un remate muy fuerte que es mi fortaleza. Tuve la cabeza fría, hoy me levanté muy tranquila y con la certeza que sacaríamos el partido adelante con mucha inteligencia y gloria Dios que se da un bonito gol para estas instancias definitivas”.