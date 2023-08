Lucas González reveló cuáles fueron las claves para ganarle a Santa Fe y salvar su puesto

El pasado domingo 27 de agosto, América volvió a la victoria tras siete partidos sin conseguirlo, el único triunfo que había logrado fue en la primera fecha de la liga colombiana el pasado 16 de julio, pero ahora frente a su público se reivindicó y calmó los ánimos de la hinchada que ya estaba pidiendo la salida del estratega bogotano así como el máximo accionista del conjunto escarlata que horas antes del duelo había mencionado que “Si mañana no ganamos no hay más que hacer”, sin embargo, los jugadores respaldaron a su entrenador.

Lucas afirmó en rueda de prensa post partido que el club vive una situación “ difícil y atípica. No es atípica a un club grande, pero es atípica que pase tan rápido. Pero es parte del fútbol, de dirigir un club como este y con los chicos lo hablamos. Si cuando pasan cosas de estas, uno sale corriendo, entonces tiene que ser uno honesto con uno mismo, jugador o entrenador, y comprender que esos sueños que uno tiene de dirigir equipos como este no son para uno sino para otras personas, porque uno no está para hacerlos”, además agregó q ue es la primera vez que atraviesa por estas situaciones y que le ha tocado enfrentarla con el respaldo de los jugadores.

Y agregó que Santa Fe no encontró la solución adecuada a la presión que estaba ejerciendo el cuadro de la capital vallecaucana. “Santa Fe no tuvo cómo encontrar soluciones a la presión que nosotros organizamos. Y tenemos jugadores muy buenos con balón. Cuando tenemos el balón sabemos que vamos a marcar gol” y resaltó que su equipo fue altamente superior al rival, “Santa Fe no ha tenido prácticamente nada. No es un partido 10 puntos, ni mucho menos. Es un partido donde los chicos han mostrado carácter, pero hay muchas cosas que tenemos que mejorar”.