Luis Díaz, a la altura de Haaland y Mbappé: brillante registro que sorprende al fútbol en Europa

Luis Díaz no se cansa de las menciones por los especialistas en Europa y recientemente salió a la luz un dato muy alentador que da muestras de su gran nivel con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Fecha tras fecha, Lucho se coloca cada vez más cerca de un gol o una asistencia para seguir escalando su promedio en Alemania y acercarse al mejor de su carrera.

Ese buen nivel toca las fronteras en Europa antes de la mitad de temporada. Seguramente, si Luis Díaz mantiene su buen registro y titularidad, no solo llegará afinado al Mundial 2026, sino que romperá más estadísticas entre las mejores Ligas del mundo. Esta vez, se colocó a la altura de jugadores como Erling Haaland y Kylian Mbappé. Su obra maestra ante el Unión Berlín tiene a más de uno sorprendido.

Y es que ese gol no solamente puede ser nominado al Premio Puskás, sino que significa el ingreso al Top 5 de los goleadores entre las cinco mejores Ligas del mundo. La temporada, hasta el momento es un sueño total para el guajiro. Incluso, se reporta en este importante ranking sin ser delantero centro.

Gol de Luis Díaz al Unión Berlín que sacudió la Bundesliga. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Desde la banda izquierda como extremo le es suficiente para escalar y tocar las fibras de atacantes netos como Mbappé, Haaland y su compañero de equipo, Harry Kane. Hasta el momento, en la temporada 2025/2026, Lucho suma 11 goles y cinco asistencias en 1334 minutos, agrupando todas las competiciones.

Luis Díaz a la altura de Erling Haaland y Mbappé

De esta manera, se encamina a la mejor temporada de su carrera si tenemos en cuenta el G+A (goles y asistencias), que mide su influencia en el ataque. Es el segundo en la tabla de goleadores, detrás de Harry Kane, quien es el máximo monarca con 13 tantos y teniendo en cuenta el promedio goleador.

Luis Díaz celebra el golazo ante el Unión Berlín. | Foto: FC Bayern via Getty Images

Según ‘Data Foot’, Lucho solamente es superado por Kane, Haaland y Mbappé y se ubica como el cuarto mejor goleador de Europa hasta el momento. El promedio de Luis Díaz es que anota cada 78 minutos. Mbappé cierra el podio con 18 anotaciones, Haaland suma 19 y Harry lleva 23.

Los goleadores de las cinco mejores Ligas de Europa. | Foto: Foto: @DTFootball_