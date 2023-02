Luis Díaz buscaría estar en la vuelta ante Real Madrid por Champions League, ¿estará listo?

El martes, Liverpool sufrió una fuerte derrota en la Champions League como local ante el Real Madrid. El club inglés recibió al cuadro blanco en Anfield con la esperanza de sacar ventaja y hacer valer una revancha por la final de la edición pasada del certamen continental.

Aunque iniciaron muy bien, gracias a que se pusieron arriba en el marcador desde muy temprano, todo se fue al piso cuando el Real Madrid sacó esa jerarquía de la que tanto se alardea cada vez que afronta el torneo internacional. Darwin Núñez y Mohamed Salah adelantaron al equipo local, que antes del minuto 15 ya ganaba dos goles a cero.

Para su mala fortuna, Vinicius Junior con algo de suerte consiguió igualar el partido antes de ir al descanso. Ya en la segunda mitad, con un gol de Éder Militão y doblete de Kari Benzema, Real Madrid terminó ganando el encuentro 2-5 y dejó prácticamente definida la serie.

Liverpool vs. Real Madrid. Champions League. - Foto: REUTERS/Phil Noble

Después del encuentro, en las redes sociales los hinchas del Liverpool pidieron ‘a gritos’ el regreso de Luis Díaz a las canchas, anhelando que sea el salvador en el partido de vuelta, que está programado para el 15 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu.

Cabe recordar que el atacante colombiano no juega desde el 9 de octubre de 2022, día que sufrió una lesión de rodilla y por la cual tuvo que ser operado.

El jueves 16 de febrero el entorno del Liverpool y el fútbol colombiano se ilusionaron con volver a ver al internacional colombiano en actividad gracias a una foto que publicó el club inglés. Luis Díaz fue el gran protagonista en esa sesión de entrenamiento, en la cual se le vio con un nuevo ‘look’, que consta de un corte de cabello diferente y hasta un bigote con candado.

Luis Díaz, jugador del Liverpool. - Foto: Twitter Liverpool FC (@LFC)

Después de esa imagen, la ilusión de los hinchas del Liverpool terminó más pronto de lo esperado. En rueda de prensa, Jürgen Klopp fue seco en su respuesta sobre el regreso del guajiro de 26 años y no dio muchos detalles sobre la actualidad física de Lucho, quien se espera vuelva a la competencia en el mes de marzo.

“Luis aún no. Pero eso es todo. Thiago no está disponible. Calvin (Ramsey) se sometió a una cirugía y tampoco está disponible”, dijo el entrenador del Liverpool el viernes 17 de febrero antes del partido con Newcastle en la fecha 24 de la Premier League.

Pese a que no hay luz verde para el regreso de Luis Díaz a la competencia oficial, es un gran avance que esté entrenando en cancha y por eso es posible que pueda estar en el juego definitivo en búsqueda de clasificar a los octavos de final de la Champions League. Eso sí, de estar recuperado, es posible que no esté al 100% y no tendrían contemplado arriesgarlo porque ya hubo una recaída en la lesión.

Antes de la lesión, el guajiro de 26 años registraba en esta temporada 2022/23 un total de 614 minutos disputados en ocho partidos de Premier League, siete de ellos como titular, y tres goles marcados.

Además, ha tenido participación en los tres partidos disputados del Liverpool en la fase de grupos de la Champions League y suma una anotación en ese certamen internacional.

Luis Díaz con Liverpool en Champions League. - Foto: Getty Images/Ulrik Pedersen/DeFodi Images

Para igualar la serie, Liverpool necesitará ganar el partido en Madrid con una ventaja de tres goles y para salir victorioso está obligado a tener más de tres anotaciones a favor. Cabe recordar que en los torneos de la Uefa ya no existe el gol visitante, por lo que solo para definir al clasificado solo cuentan el marcador global.

Programación y resultados de Champions League (octavos de final/ida)

Martes 14 de febrero

Milan 1-0 Tottenham

PSG 0-1 Bayern Múnich

Miércoles 15 de febrero

Brujas 0-2 Benfica

Dortmund 1-0 Chelsea

Martes 21 de febrero

Eintracht Frankfurt 0-2 Napoli

Liverpool 2-5 Real Madrid

Miércoles 22 de febrero