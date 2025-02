Luis Díaz queda mal parado en Liverpool: hacen fuerte revelación e involucran a uno de sus compañeros

En los últimos días, se ha hablado mucho sobre la posible salida de Luis Fernando Díaz Marulanda de Liverpool F. C. de Inglaterra. Esta cuestión cabe mencionar, no ha sido confirmada ni por la institución ni por el futbolista.

Sobre el asunto hizo referencia el medio de comunicación partidario Anfield Watch , que tras hacer hincapié en el tema mencionó una cuestión que deja mal parado al colombiano en el equipo de la ciudad de The Beatles.

Como bien reseña el medio, Lucho no vería con malos ojos la salida de Liverpool. Además, esta escuadra estaría en busca de una restructuración en la línea del ataque. Díaz, también es de resaltar, no titular asegurado en el onceno del también neerlandés Arne Slot.

“Anfield Watch reveló en exclusiva que el Liverpool está buscando renovar su línea de ataque en verano. La salida de Díaz parece ser parte de eso. Especialmente cuando Díaz rechazó ofertas de contrato de los Rojos esta temporada. No le gusta lo que le están ofreciendo, y eso abre la puerta a una salida en verano”, afirma.

Aston Villa vs. Liverpool: hora y canal para ver a Luis Díaz, en vivo, en Colombia

Contexto: Aston Villa vs. Liverpool: hora y canal para ver a Luis Díaz, en vivo, en Colombia

“Y además, no es de los futbolistas considerados estratégicos por su club. Luis Díaz no ha escondido nunca que le gustaría recalar en el Barça en algún momento de su carrera y esa predisposición es un plus para considerar su fichaje”, sentenció.