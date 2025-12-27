Deportes

Luis Díaz sorprende en Barranquilla mientras no juega con Bayern: estuvo en un partido y causó delirio

Muy a su estilo, Luis Díaz se tomó fotos con los fanáticos y los llenó de sonrisas y saludos.

Redacción Deportes
27 de diciembre de 2025, 3:48 p. m.
Luis Díaz está en Barranquilla mientras descansa en el parón de Bayern Múnich.
Luis Díaz está en Barranquilla mientras descansa en el parón de Bayern Múnich. Foto: Getty Images y X - @VanexaRomero

Luis Díaz no deja de acompañar a su familia en momentos importantes. El pasado 26 de diciembre, un video del guajiro se hizo viral en redes sociales, donde se le ve acompañando a su hermana, Anny Díaz, en un partido de fútbol en Barranquilla.

Por supuesto, los asistentes en el recinto se percataron de la presencia de Luis Díaz y le pidieron fotos, saludos y demás. Muy a su estilo sencillo, Lucho trató de complacer a todos para sacarles una sonrisa.

“Luis Díaz estuvo en la cancha Var de Barranquilla”

Fue una usuaria en X, Vanexa Romero (@VanexaRomero) quien posteó el video de Luis Díaz y entregó detalles al respecto. Se ve a la estrella del Bayern Múnich compartiendo con los fanáticos y apoyando a su hermana.

“Luis Díaz en Barranquilla viendo el partido semifinal de fútbol femenino de su hermana Anny Díaz quien juega en Galácticas, categoría ‘Paquetes Femenino’ en la cancha Var”, escribió Ximena.

Y añadió: “Luis Díaz saludó a las personas presentes, se tomó fotos y vio como su hermana anotaba frente al equipo Ganadoras, para luego este último conseguir el empate y resolver la semifinal en penales”.

Luis Díaz y un merecido descanso en Colombia, tras brillar con Bayern Múnich

¿Por qué Luis Díaz está en Colombia y no en Alemania con Bayern Múnich? Porque el cuadro bávaro está en parón de competencias. Él y su club volverán a jugar hasta el 11 de enero, cuando reciban en casa a Wolfsburg por la fecha 16 de la Bundesliga.

Bayern Múnich, a lo largo de las últimas semanas, se mueve entre varias sanciones.
En Alemania se reanudará pronto la competencia, y Luis Díaz espera seguir brillando con Bayern Múnich. Foto: Getty Images

Entonces, Lucho aprovecha el tiempo libre para pasarlo en familia. Eso sí, seguramente sigue en forma y entrenando, pues está en plena competencia y brillando con Bayern Múnich a mitad de temporada.

La admiración por Luis Díaz es total

Lucho lleva seis meses en Bayern Múnich, y ha sido suficiente para ganarse el corazón de los hinchas y hasta de los referentes históricos de un club insignia en Europa. Así lo demostró, por ejemplo, Philipp Lahm.

El exjugador del Bayern hizo un posteo de navidad en sus redes sociales, donde tomó una selfie de él con su familia atrás, junto al árbol navideño. Uno de los niños que sale en la fotografía tenía puesta la camiseta del Bayern Múnich, con el dorsal de Luis Díaz.

A punta de goles, y buenas actuaciones, Lucho se ha ganado un lugar casi que indispensable en el Bayern. Llegó tras una millonada pagada a Liverpool, y aunque despertaba dudas, respondió en la cancha con trabajo y entrega.

Luis Díaz está en Barranquilla mientras descansa en el parón de Bayern Múnich.

Luis Díaz sorprende en Barranquilla mientras no juega con Bayern: estuvo en un partido y causó delirio

