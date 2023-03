Luka Modric y el Real Madrid no se han sentado a negociar: ¿se acerca el final de una era?

El Real Madrid viene intentando acomodar todo para realizar una buena tarea durante el próximo mercado de fichajes, pues se habla mucho sobre la renovación de su plantilla, sobre todo por la edad del croata Luka Modric y del alemán Tony Kroos, fichas fundamentales en el andamiaje del técnico Carlo Ancelotti, pero que —lamentablemente, para los seguidores merengues— ya están de salida.

Ante esto, el jugador de Croacia, que ocupó el tercer lugar en la Copa del Mundo Catar 2022, sigue sin definir su futuro con la casa blanca y los seguidores del equipo comienzan a preguntarse si estará presente la próxima temporada, teniendo en cuenta que su contrato termina en junio de este año.

Al respecto, se ha conocido, gracias al periodista Santi Aouna de Footmercato, que Modric está más cerca de irse del cuadro blanco que de firmar su continuidad; además, el comunicador reveló que si el futbolista decide seguir en Madrid es para ser tenido en cuenta y considerado como una de las piezas cruciales para cualquiera de las competencias que afronte el equipo, no para que lo traten con alguna consideración, solo por la amplia trayectoria e historia suya con el equipo.

Luka Modric, de 37 años, termina contrato con el Real Madrid en junio de este año. - Foto: AP

También han crecido los rumores que lo vinculan con el fútbol árabe, pues se ha conocido que el entorno del jugador de 37 años de edad mantiene excelentes relaciones con el Al Nassar y con su director deportivo, Goran Vucevic, los mismos que lograron seducir a Cristiano Ronaldo para reforzar la plantilla desde enero pasado.

Toni Kroos y su hermano Felix explotaron contra el Dibu Martínez y los premios The Best: “Nadie lo conocía antes del Mundial”

Los premios entregados en la pasada gala de The Best no dejaron a todo el mundo del deporte contento, en especial a los jugadores de Real Madrid, quienes esperaban que su arquero, Thibaut Courtois, y su delantero estrella, Karim Benzema, tuvieran algo más de protagonismo, más allá de ser incluidos en el equipo ideal de la Fifa.

Aunque muchos reconocen el papel que desempeñó el argentino Lionel Messi en el Mundial Catar 2022, llevando a su selección a coronarse campeona, consideran que no tuvo una temporada para destacar con el Paris Saint Germain, por lo que esperaban que el francés Benzema fuera elegido como el mejor del mundo en The Best.

Lo mismo sucedió con Emiliano Dibu Martínez, a quien el ente rector del fútbol le entregó el premio como mejor portero de la temporada, por encima de Courtois; estos reconocimientos no cayeron bien y despertaron el descontento de los aficionados del deporte rey y de algunos de sus protagonistas, como el referente del Real Madrid Toni Kroos y su hermano, quienes no se guardaron nada contra la organización.

Toni Kroos es otra de las figuras del Real Madrid que no ha resuelto su situación. - Foto: AP

Esto lo dejaron claro en el pódcast Einfach mal Luppen, en el que Toni y Felix aprovecharon para hablar de sus impresiones sobre los premios The Best.

Para empezar, el mediocampista del Real Madrid se mostró de acuerdo con el trofeo entregado a Messi y aseguró que no lo sorprendió, debido a que fue un año atípico en el que el Mundial cerraba una temporada y lo hecho allí eclipsaría lo que había sucedido el resto del año.

El jugador alemán es otra de las figuras destacadas de la casa blanca. - Foto: Real Madrid

“En un año como este, después de la Copa del Mundo, ese torneo siempre es un punto importante cuando se trata de premios. Fue el jugador destacado allí. Así que no fue una sorpresa”, dijo el jugador merengue.

Sin embargo, su hermano Felix no se guardó nada y se fue en contra del reconocimiento entregado a Messi en la gala: “Puede ser el mejor jugador de la Copa del Mundo, pero aun así se trata de todo un año. No pensé que fuera tan ‘destacado’ como para tener que serlo”.

Frente al galardón que recibió el Dibu Martínez, el hermano del centrocampista alemán lo criticó fuertemente y aseguró que era un desconocido antes del Mundial Catar 2022.

“Fue una broma para mí que el portero de Argentina también fuera el mejor portero, nadie lo conocía antes del Mundial y solo se llevó el premio por la Copa del Mundo. Ni siquiera pensé que lo hiciera tan bien. Hizo una o dos paradas buenas, especialmente en la final, pero no dio la mejor impresión de ser el mejor portero. Fue una gala de broma para mí”, concluyó.