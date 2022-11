Luto en el periodismo deportivo: falleció Pacho Benítez

Aunque era un experto en ciclismo, Francisco ´pacho´ Benítez informaba desde Pereira sobre todos los deportes. Su voz, de gran recordación para los oyentes, se apagó este miércoles en la noche, según informaron los periodistas de Win Sports en el partido entre Pereira y Millonarios.

Pacho, nació en Pereira el 10 de junio de 1958. Desde el año 2017 afrontó graves problemas de salud, que de nuevo en 2022 lo obligaron a estar en cuidados intensivos. En el programa “Mi Banda Sonora”, en agosto de 2020, contó el capítulo médico de 2017.

Fue periodista por más de 30 años en Caracol Radio, donde hizo sus primeras apariciones en la inolvidable: ‘Ecos del Risaralda’, afiliada a la cadena Super Radio. Creció a través de su gran trabajo y preparación. Escaló con dedicación y pasó de ser disc-jockey a uno de los comentaristas principales del deporte de las bielas. Con su potente voz le contó a Colombia el triunfo de Nairo Quintana en el Giro de Italia 2014.

En Caracol, hacía parte también de los programas deportivos como El VBAR y El Alargue. Su padre le enseñó de todas las disciplinas deportivas. Se apasionó o por la narración y el comentario periodístico en deportes.

“Le ofrecieron en Caracol tomar un turno desde las 12 am hasta las 6 am como disc-jockey. A pesar de tener un horario duro, él no quiso perder la oportunidad de estar por primera vez en radio. Dice que cuando asistía a los partidos de fútbol, veía a los locutores y quería ser como ellos. Además del fútbol, su pasión es el ciclismo. Un deporte que, según él, representa la figura del colombiano luchador”, dice la biografía en el programa de A Vivir que son dos días de Caracol Radio.

Se caracterizaba por sus opiniones sin filtro y con mucho fundamento, lo que incluso le causó problemas con las directivas del Deportivo Pereira.

Es recordado también en La Voz del Café, cuando estudiaba en el Colegio Salesiano. Perteneció al Círculo de periodistas deportivos del Risaralda. Trabajó en RCN, escribió columnas en EL Diario y fue corresponsal de Cinevisión TV.

Trabajó con icónicos como Henry Carvajal Castro, Luis Alfredo Céspedes y William Henao. Hizo parte de las grandes vueltas del ciclismo nacional e internacional y cubrió eventos como los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil.

Su hogar lo formó con su esposa Martha Lucía Beltrán. Deja un hijo llamado Nicolás y sus hermanos Carmen Helena, Luz Amparo y Rafael Alfonso.

´Pacho´ fue internado en la clínica COMFAMILIAR con un pronóstico complicado. Al parecer, el comunicador tenía problemas en su garganta. Sus compañeros en la cadena lo recordaron con cariño y expresan inmensa tristeza tras su partida.

“Desde El Vbar Caracol lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero de Caracol Radio, Pacho Benítez. Gracias por tantos años dedicados a esta profesión y ese amor al ciclismo. Todas nuestras condolencias a su familia y allegados en este momento tan doloroso”, escribieron en la cuenta del programa de las tardes.

José Alberto Ortiz, periodista y compañero en Cali, también expresó sus condolencias.

“Estamos de luto en @CaracolRadio. Paz en la tumba del compañero y amigo Francisco “pacho” Benítez y saludo solidario a su familia. Acaba de fallecer en Pereira. Los mejores recuerdos pachito. Dios te acoja en su reino. @Caracol_Cali”, redactó el corresponsal en el Valle del Cauca.

Steven Arce, director de El Alargue; César Augusto Londoño de El Pulso, compañeros como Sarah Castro, Cristian Pinzón y hasta Juliana Salazar, presentadora y comentarista de ESPN en Argentina y quien se formó en Caracol rindieron homenaje en sus redes.

Hoy sentimos dolor y tristeza por la muerte de nuestro compañero y amigo Pacho Benítez. Compartimos mil batallas, con dificultades y alegrías, siempre en la hermandad que dictan las buenas personas y los grandes profesionales. Hoy celebramos su vida@CaracolRadio

Mucho dolor en nuestra casa, en @CaracolRadio.



Sentimos la partida de Pacho Benítez, una de nuestras más reconocidas voces del Deporte.



Mi Pachito me duele el alma hoy que te vas😔🖤

Fuiste un gran compañero y un amigo incondicional.

Aprendí mucho de ti como ser humano y me enseñaste de ciclismo como nadie.

Mi Pachito me duele el alma hoy que te vas😔🖤

Fuiste un gran compañero y un amigo incondicional.

Aprendí mucho de ti como ser humano y me enseñaste de ciclismo como nadie.

Nuestra amistad siempre se mantuvo en la distancia y hoy se traslada a la eternidad. Te extrañaré mucho🙏🏼

Qué dolor en el alma la noticia de la muerte de Pacho Benítez. Un tipazo, auténtico y con carácter. Voz autorizada para hablar de ciclismo. Certero en los medios; un tipo bonachón y siempre sonriente en persona. Descanse en Paz 🙏🏼

Colegas como Marino Millán desde Cali expresaron su pesar a la familia.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi colega, Pacho Benítez de Pereira. Gran profesional, gran amigo. A su familia mis pesares. Dios le reciba en su reino infinito.”, indicó el periodista de Win Sports.

"Me informan desde Pereira que falleció el colega Pacho Benitez… Si se confirma esta dolorosa noticia, Paz en su tumba, coincidimos mucho en el ciclismo. Solidaridad con su familia", escribió carlos Orduz de Espn.