Madre de Iván Sosa cuenta que hubo tiros en el altercado del ciclista con el conductor

Apenas a cuatro días de haberse iniciado el 2023, uno de los exponentes colombianos en el ciclismo se vio afectado por una situación que vivió en las carreteras de Colombia. El ciclista colombiano que milita en la escuadra del Movistar Team, Iván Ramiro Sosa, fue víctima de una agresión por parte de un conductor de camión mientras se encontraba entrenando en la vía Silvania-Fusagasugá. En el presunto altercado, una persona aun sin identificar “habría golpeado al ciclista en la cara con la cacha de un arma de fuego”, tras la discusión.

Luego de este incidente, Sosa fue trasladado al Hospital de Fusagasugá donde curaron las heridas que le dejó el golpe en su rostro. SEMANA confirmó esta información y pudo conocer que el incidente inició porque el conductor lo cerró en repetidas ocasiones en la vía Chinauta, sin tener el menor cuidado por la vida del ciclista.

Iván Sosa es uno de los ciclistas colombianos con mejores rendimientos en el último tiempo. - Foto: Getty Images/Bas Czerwinski

“Confirmamos que Iván Sosa ha sido atendido por heridas en el mentón en un centro médico de Fusagasugá, tras el incidente sufrido mientras entrenaba. El ciclista de Movistar Team ha permanecido consciente en todo momento”, se lee en el comunicado oficial del Movistar Team.

Horas después del altercado, la Policía Nacional, por medio de su departamento de comunicaciones, entregó detalles sobre la discusión que hubo entre el corredor colombiano y el conductor del camión.

“El día de hoy a las 12:05 horas, el ciclista Iván Ramiro Sosa, quien se encontraba entrenando en la vía Bogotá - Girardot, informa que habría sido agredido físicamente, por el conductor de un vehículo tipo tractocamión, luego de que el ciclista le reclamara por realizar maniobras peligrosas en la vía, ocasionándole una lesión en el mentón, al parecer, por un golpe con un arma de fuego”, dice el comunicado emitido por la autoridad nacional.

Seguido a esto, la entidad cuenta que “el conductor del tractocamión manifestó que el ciclista le arrojó agua a la cara, y le causó daños al vehículo en el vidrio panorámico delantero, al parecer, con un objeto contundente (piedra)”.

Iván Ramiro Sosa podría verse afectado por esta situación en el inicio del calendario 2023. - Foto: Getty Images

No obstante, se informó que el arma con la que fue agredido Iván Ramiro Sosa fue entregada de manera voluntaria por el conductor quien presentó los respectivos documentos para su uso legal de su porte.

Finalmente, la Policía Nacional informó que ambas personas, tanto el conductor, como Iván Ramiro Sosa, se presentaron para rendir cargos por “lesiones personales” en el caso del chófer y “daño en bien ajeno”, por parte del corredor colombiano.

Sin embargo, solo hasta un día después de la situación fue que se supo de una situación que hizo pensar en que todo había podido terminar en tragedia, luego de que la madre del ciclista diera a conocer que el chófer del vehículo accionó el arma en dos ocasiones y posteriormente, salió del lugar: “El señor pegó dos tiros al piso y después se fugó, la ambulancia llamó a la policía y lo detuvieron”, relató Telma Cuervo, madre de Iván Sosa, en conversación con RCN Radio.

Confirmamos que Iván Sosa fue atendido por heridas en el mentón en un centro médico de Fusagasugá (Colombia), su lugar de origen, tras el incidente sufrido este jueves.



El ciclista de Movistar Team ha permanecido consciente en todo momento. ¡Mucho ánimo, amigo! pic.twitter.com/e4JaGyVanZ — Movistar Team (@Movistar_Team) January 5, 2023

Visiblemente preocupada por la situación que vivió su hijo, no quiso tomar posición sobre la culpabilidad de un gremio o el otro, pero sí hizo un llamado a la consciencia para que situaciones de este tipo, no se repitan: “No todos los conductores son imprudentes y los ciclistas tampoco, así que hago un llamado a que todos trabajemos para que este tipo de hechos no se vuelvan a presentar”.

Finalmente, dio a conocer que esta situación había trastocado la preparación deportiva de Sosa para las carreras en Europa: “Estamos esperando qué nos dice el cuerpo directivo del Movistar porque él estaba próximo a viajar. En este momento le dan 15 días de incapacidad, que iniciando temporada es muy complicado porque afecta el ritmo deportivo”.