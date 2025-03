Magistral golazo de Edwin Cardona con Nacional: remató de media distancia y la clavó en el ángulo

“Se presentan situaciones que uno quisiera. En los últimos años, desde la lesión del codo, un año por fuera de las canchas y cuando se me da la posibilidad de volver a jugar, uno siempre quiere aspirar a cosas grandes y llegó Nacional y me presentó un proyecto interesante, me sedujo muchísimo. No me cierro todavía a qué situaciones se puedan presentar más adelante”, sentenció sobre su regreso al club.