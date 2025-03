David Ospina confesó agonía que vivió en su carrera: “Decían que era complejo volver a jugar”

No es para nada fácil haber logrado esa gesta, pero el ídolo verdolaga contó con la suerte de tener un equipo repleto de figuras, que lo catapultaron hacia la gloria con su Nacional del alma.

Ospina habló sin tapujos del retiro

“Muchos no saben lo que viví en ese año, tuve situaciones complejas, difíciles, los médicos me decían que era complejo volver a jugar” , señaló en entrevista con Caracol Radio .

“No estaba funcionando la intervención en el codo, después se tomaron otras decisiones y eso me ayudó a que pudiéramos volver a tener la movilidad y fuerza suficiente para pararme en el arco”, sumó.

Ahora, ya instaurado en el arco de Nacional, señala que no piensa mucho en lo que será el futuro: “Tener esta oportunidad me da aliento y ganas de aprovechar. Quiero seguir viviendo el día a día”.

Sobre el retorno a Colombia, donde tiene un lugar asegurado en el arco de uno de los clubes con mayor tradición del país, dijo: “Cuando se me da la posibilidad de volver a jugar, uno siempre quiere aspirar a cosas grandes y llegó Nacional y me presentó un proyecto interesante, me sedujo muchísimo”.