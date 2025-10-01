Magistral jugada de Lamine Yamal en Champions League es tendencia: nadie lo pudo detener

En el Barcelona FC vs. PSG por la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa, Lamine Yamal, en el primer minuto de la etapa inicial, se mandó una magistral jugada.

La misma, como era de esperarse, no tardó en hacerse tendencia a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X. Lamine sigue cautivando a muchos amantes del deporte rey.

Yamal recibió la pelota cerca de la mitad de la cancha, por la banda derecha. A partir de ahí, empezó a encarar. Nadie del conjunto galo lo podía detener. En un momento, el 10 se vio entre dos rivales y tras un giro de 360 grados los dejó en el camino.

Luego, se libró de otro adversario y le entregó el balón a uno de sus compañeros, que no pudo mandar la esférica al fondo de la red. Fue una gran acción la de Lamine Yamal.

Lo que hizo Lamine Yamal, AL MINUTO DE JUEGO, por favor.



Qué animal. 🪄🇪🇸 pic.twitter.com/ItTZsVkgpX — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 1, 2025

Más del Barcelona: Laporta habló antes del encuentro

“El Barça-PSG es un partido que creo que es de los mejores partidos que se pueden ver de fútbol en la Champions League. Ya lo queríamos haber jugado el año pasado, no pudo ser porque no estuvimos en la final. Ahora se ha dado en el sorteo que nos ha tocado en la liguilla”, manifestó a los medios el presidente culé.

Preguntado por las palabras de Hansi Flick, técnico del equipo, sobre el potencial del Barça en esta Liga de Campeones y que lo vea como uno de los favoritos al título, el dirigente se mostró satisfecho. “Si lo dice Flick, imagínate tú. Yo más que contento porque quiere decir que él ve al equipo a un alto nivel. Me gusta que nuestro entrenador confíe en su equipo y vea que tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel”, señaló.

Joan Laporta, presidente del Barcelona. | Foto: AFP

En relación con la plantilla, destacó la fortaleza colectiva por encima de las individualidades, incluso de Lamine Yamal. “Tenemos un equipo muy competitivo, todos los jugadores son muy buenos. Aquí tenemos jugadores geniales como Lamine, a magos como Pedri y grandes jugadores. No hay dependencia de ningún jugador, dependemos de un equipo muy competitivo que está formado por un gran grupo”, concluyó.

Laporta también se refirió a la presencia de Luis Figo, exfutbolista culé que fichó por el Real Madrid, en el palco presidencial de Montjuïc como miembro del ‘board’ de Uefa. Una figura a la que el club, dijo, acoge con normalidad. “Figo ha sido un jugador del Barça. Recordamos las tardes y noches de gloria que nos dio. Luego tomó una decisión, la vida ha continuado”, apuntó.