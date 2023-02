Mamá de Andrés Balanta, fallecido en Argentina, envía carta solicitando historia clínica del jugador

El 29 de noviembre de 2022 Andrés Balanta murió cuando estaba haciendo la entrada en calor con Atlético Tucumán en plena pre temporada.

“Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento”, indicó el equipo argentino.

La noticia, entristeció al mundo del fútbol pues el joven con gran proyección apenas tenía 23 años y había hecho parte de los procesos de Selección Colombia.

Casi tres meses después, la familia del caleño clama respuestas sobre el fallecimiento de su ser querido.

“Increíble que después de tres meses de tu dura partida, tu madre no sepa cuál fue la causa real de tu muerte, ya que el HOSPITAL CENTRO DE SALUD, FISCALÍA DE ESTADO DE TUCUMÁN Y CLUB ATLÉTICO TUCUMÁN SE NIEGAN a entregar una historia clínica y esclarecer que fue lo que realmente sucedió...!Increíble!!”, aseguró la señora Ximena Murillo.

Madre de Andrés Balanta exige conocer la historia clínica de su hijo. - Foto: Captura de pantalla: ximuci

SEMANA habló con un familiar del exfutbolista, que prefirió no identificarse, pero que dejó claro que la mamá de Andrés mandó una carta solicitando la historia clínica para esclarecer lo sucedido.

“No nos respondió, tampoco el hospital, sabiendo que hemos hecho la solicitud por escrito firmada por la mamá Luz Marly Cifuentes”, contaron a este medio.

Dijo que cuando el centrocampista perdió la vida sólo presentaron un documento para poder darle la despedida en su tierra.

“Sólo nos mostraron un acta de defunción preliminar para hacer la repatriación porque en ese momento no estaba el resultado de la autopsia”, indicó.

Andrés Balanta, exjugador del Deportivo Cali en el año 2019. - Foto: Getty Images

No se atreven a sacar conclusiones precipitadas, pero no entienden por qué les ocultan la historia clínica a la que tienen todo el derecho de acceder.

“Queremos la historia clínica del hospital y la Fiscalía, ni siquiera para hacer trámites. Ni para registrarlo en Colombia. Es lo primordial que la familia debería tener”, puntualizó.

Sacan en limpio a Lucas Pusineri, técnico de Atlético Tucumán, de quien dicen siempre ha dado la cara. Sin embargo entienden que esos trámites no le competen.

“El profe lo quiere mucho pero no está en sus manos. Nos responde pero no puede hacer mucho. El problema aquí es que no tenemos respuesta ni del club ni del hospital. El presidente del club tampoco se ha comunicado”, cerraron con esta casa periodística.

Andrés Balanta llegó este lunes a Argentina para unirse a Atlético Tucumán - Foto: Instagram: Andrés Balanta

Tras el fallecimiento, se hizo pública información que revelaba otros detalles sobre la causa de muerte. Según el primer diagnóstico entregado por la Unidad Fiscal Especializada de Homicidios de la ciudad de San Miguel de Tucumán, el joven deportista habría fallecido como consecuencia de problemas cardíacos; sin embargo, Ignacio López Bustos, director de la entidad, indicó que hacían falta algunos análisis de detalle para dar certeza sobre lo sucedido.

“El señor Balanta habría muerto por cuestiones cardíacas, que serán confirmadas una vez que finalicen los estudios de anatomía patológica, según nos informó el médico que realizó la autopsia”, señaló Bustos a los medios de comunicación.

Andrés Balanta, jugador colombiano que falleció en Argentina a los 22 años. - Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Una de las doctoras que atendió al jugador colombiano en el centro asistencial aseguró en La picadita, programa radial, que Balanta llegó en horas de la tarde con un paro cardiorrespiratorio.

“El jugador llegó a las 5:50 de la tarde, lo traían en un carro particular los miembros del club. El paciente ingresa con un paro cardiorrespiratorio y se le hacen maniobras de reanimación durante cerca de 40 minutos. Lastimosamente, se le declara como fallecido”, indicó.