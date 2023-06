Mbappé capta la atención mundial al revelar irrespetos de Francia contra Lionel Messi en el PSG

Lionel Messi tiene conmocionado al mundo desde ya hace varios días con su noticia de irse al Inter de Miami, una decisión que aunque estaba en las posibilidades, dejó un ambiente enrarecido por su salida del PSG, además de su frustrado regreso al Barcelona de España.

Tras algunos días en los que no se volvió a tocar el tema, durante las últimas horas a la figura francesa de Kylian Mbappé le consultaron sobre la partida del 10. De manera sorpresiva, se mostró golpeado por la salida del argentino: “¿Messi? Estamos hablando de potencialmente el mejor jugador de la historia del fútbol. Nunca es una buena noticia cuando alguien como Messi se va”.

Además de esto, causó revuelo mundial al condenar los actos en contra de Messi, impuestos en parte por la afición francesa que en ocasiones llegó a abuchearlo e insultarlo: “No entiendo muy bien por qué tanta gente estaba tan aliviada de que se vaya. No obtuvo el respeto que merecía en Francia. Es una pena…”.

Kylian Mbappé en calentamiento previo a partido con el PSG. - Foto: REUTERS

Messi le anunció al mundo en una entrevista con Sport y Mundo Deportivo, ambos medios catalanes, que su carrera deportiva seguiría en Inter de Miami. Desde ahí, como si la continuidad del PSG pasara por qué decidía Messi para su futuro, se ha visto que la solidez del club se ha mermado dejando varias salidas.

Estas declaraciones a La Gazzetta dello Sport de Mbappé, llegan justo en el momento que vive una nueva época de tensión con el PSG, luego de haber dicho que “no he pedido dejar el PSG ni fichar por el Real Madrid. Solo le dije al club que no activaría la opción de ampliar mi contrato hasta 2025. Con el PSG nunca hablamos sobre la ampliación del contrato”.

Resta esperar si a la salida de Messi no se le suman más bajas, dado que si no llegase a seguir la figura francesa, también podría terminar el paso de Neymar por el club, situación que ya se ha rumoreado, así como ya se dio la salida del español Sergio Ramos o la del mismo entrenador, Christophe Galtier.

Sergio Ramos dejó el PSG tras dos temporadas. - Foto: Getty Images

“No era feliz”

De acuerdo con Messi, las dos temporadas que estuvo en el conjunto francés fueron bastante complejas y admitió que nunca llegó a ser feliz. Asimismo, recalcó que lo que vivió en el PSG ayudó para que decidiera dejar el balompié del Viejo Continente.

Lionel Messi en medio de la entrevista realizada por Mundo Deportivo y Sport. - Foto: Tomado del video oficial de la entrevista publicada por Sports - Fotograma 2:40

“Me tuve que venir acá a París a estar en un hotel mucho tiempo con mi familia, con mis hijos yendo al colegio y todavía estando en el hotel. Quería tomar mi propia decisión y por eso fue un poco que no se dio mi vuelta al Barça. Estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Estuve dos años a nivel familiar mal, no lo disfrutaba”, indicó inicialmente.

Luego, añadió: “Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectó a mi familia. Me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día. Tuve la suerte de conseguir todo en el fútbol y ahora va un poco más allá de lo deportivo, que también me interesa y mucho, pero mucho más lo familiar”.