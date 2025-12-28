Deportes

Medida en Boca Juniors “afectará el salario de Marino Hinestroza”, dice la prensa: Nacional aclara rumores

Parece que el negocio tendría un pequeño cambio de rumbo, y el sueldo de Marino Hinestroza quedaría en medio.

Redacción Deportes
28 de diciembre de 2025, 6:34 p. m.
Negocio de Atlético Nacional y Boca Juniors, por Marino Hinestroza, tiene un nuevo inconveniente.
Negocio de Atlético Nacional y Boca Juniors, por Marino Hinestroza, tiene un nuevo inconveniente. Foto: Getty Images y escudo oficial Boca Juniors.

Revelan que Boca Juniors tomaría una tajante medida sobre Marino Hinestroza, en medio de las negociaciones que adelanta con Atlético Nacional por el pase del jugador. Parece que el club xeneize subiría la oferta a los verdolagas, pero le bajaría la propuesta salarial al futbolista de 23 años.

Y es que la polémica no se detiene en cuanto a este tema, pues aunque en Argentina lo dan como un hecho, la llegada de Marino Hinestroza a Boca Juniors aún no está confirmada. Rumores de la prensa apuntan a que Atlético Nacional aún no acepta la oferta de los argentinos.

Boca Juniors mejorará la oferta a Atlético Nacional, pero le reducirá el salario a Marino Hinestroza

La información la entregó el periodista Alexis Rodríguez en su cuenta de X: “Boca retomará negociaciones mañana ante la negativa de Nacional a su última propuesta. Mejorará la oferta, pero afectará el sueldo de Marino”.

Sería un cambio de planes por parte de Boca Juniors en la negociación. Es un hecho que el cuadro azul y oro quiere al colombiano, pero llegar a un acuerdo parece tarea complicada; por eso, tendría que mirar otras opciones que ayuden a concluir puntos medios.

Marino Hinestroza quiere ir a Boca Juniors

Todo el tema se mueve entre rumores, pero lo único confirmado es que Marino Hinestroza sí quiere ir a Boca Juniors y él mismo lo dejó ver por medio de sus redes sociales. El pasado 24 de diciembre, en su cuenta de Instagram, subió una historia con los colores azul y oro del cuadro zeneize, y un reloj de arena.

La historia de Marino Hinestroza en su cuenta de Instagram.
La historia de Marino Hinestroza en su cuenta de Instagram. Foto: Captura Marii_angulo

Atlético Nacional y un comunicado contundente en medio de la negociación con Boca Juniors por Marino Hinestroza

Este 28 de diciembre, Atlético Nacional emitió un comunicado oficial, en sus redes sociales, en medio de las negociaciones con Boca Juniors por Marino Hinestroza. No dan nombres propios, pero aclaran un tema que se volvió viral en las últimas horas.

Rumores de la prensa argentina señalaban que, supuestamente, Atlético Nacional le debía plata a Marino Hinestroza y que eso estaba deteniendo la negociación con Boca. El verde sale a desmentir eso con el siguiente mensaje:

“Atlético Nacional actúa con absoluto rigor en el cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales, laborales y legales, sin mantener deudas pendientes con ningún empleado, incluyendo todos sus jugadores, o parte vinculada”, arrancan afirmando.

Luego, añaden: “De acuerdo con su política institucional, no se realizan comentarios públicos sobre negociaciones en curso. Los acuerdos relacionados con transferencias de jugadores se comunican únicamente cuando han sido plenamente concluidos y formalizados”.

Comunicado oficial de Atlético Nacional.
Comunicado oficial de Atlético Nacional. Foto: Prensa oficial Atlético Nacional.

Y sentencian: “Estos principios reflejan la total seriedad con la que se gestionan todos los procesos deportivos y administrativos al interior del club”.

