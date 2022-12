“Messi sigue como un niño de veinte años”, dice Burruchaga, campeón con Argentina en el 86

Jorge Burruchaga pasó a la historia de Argentina como el autor del gol que dio a su país su segundo y hasta ahora último título mundial, en México-1986. Ahora, en Qatar, compartió en una entrevista con la AFP su admiración por Lionel Messi y confía en que le emule en la final del domingo.

Con 2-2 en el marcador, Burruchaga, quien tiene ahora 60 años, marcó en el minuto 84 el gol del triunfo 3-2 definitivo sobre Alemania Federal en el estadio Azteca, escribiendo una página de la historia para la ‘generación Maradona’. Messi, con 35 años, confirmó que este partido de la final será su último partido con la selección en un Mundial.

Ahora bien, el exjugador manifestó que Messi tiene el peso y la misma responsabilidad que tuvo Diego Armando Maradona en México, cuando lideró a la selección albiceleste a su segunda corona en la Copa del Mundo.

“El seleccionador Carlos Bilardo (en México 86) nos dijo desde el primer momento en esos ocho años que convivimos con él que la selección era Maradona y diez más, esta selección viene siendo Messi y diez más”, comentó.

En ese sentido, agregó que es muy importante que Messi pueda ganar el Mundial en Qatar, ya que es lo que no solo él quiere, sino que toda Argentina y muchos amantes del balompié desean.

“Ojalá gane el Mundial, que es lo que queremos como argentinos. Principalmente por él, en su último desafío, por tantas críticas que le tiraron, eso de que no sentía la camiseta. Tiene 35 años y sigue como un niño de veinte”, aseveró.

Por otra parte, Burruchaga expresó que Lionel Messi, gane o no gane el Mundial este domingo, ya hace parte de la historia del fútbol, aunque no descartó que el jugador argentino es merecedor del máximo título del planeta fútbol.

“Messi no va a ser más o menos que Maradona, o que otro, lo gane o lo pierda. Messi va a estar en la historia. Hay cinco jugadores que en los últimos setenta años marcaron ser los mejores de la historia mundial: Di Stéfano, Johan Cruyff, Pelé, Maradona, Messi. Cuatro son sudamericanos. Messi va a estar ahí, lo gane o no lo gane”, apuntó el exjugador.

En ese mismo sentido y sobre su apreciación sobre Messi, agregó que Lionel “es el mejor del mundo desde hace veinte años. Está jugando desde otra forma, propia de la edad y del equipo que tiene alrededor. Está más asistidor, hace esas pinceladas suyas, pero quizá con menos frecuencia que hace ocho o cuatro años atrás. En Brasil (en el título de la Copa América en 2021) se sacó ese peso de encima y estamos viendo otro Messi”, indicó.

Por su lado, y dejando a Messi y a la selección de Argentina a un costado, Jorge Burruchaga se refirió a este Mundial en Qatar y destacó que no fue de su total agrado.

“El Mundial, hasta ahora, no me gustó mucho. No vi grandes partidos, sinceramente, salvo por ejemplo el de Inglaterra ante Francia (en cuartos de final), que a mi juicio fue el mejor partido porque fue bueno los novena minutos. Fue el partido que mereció un alargue, si (el inglés Harry) Kane hubiera metido ese penal al final. Por lo demás no vi grandes partidos, fueron partidos chatos. Se pensaba que los jugadores iban a venir más descansados y vi equipos que caminaban en la cancha. No vi grandes rendimientos individualmente. Neymar estuvo lesionado, (Cristiano) Ronaldo no jugó. Fue un Mundial raro. Alemania salió rápido y los favoritos perdieron al menos un partido. No creo que sea un buen Mundial”.

*Con información de la AFP.