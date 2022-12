Messi sigue moviendo fibras: revelan conmovedora carta de profesora que le enseñó a leer

Gracias a sus brillantes actuaciones en el Mundial de Qatar 2022, el argentino Lionel Messi ha sabido mover las fibras de los aficionados argentinos que añoran con verlo levantar el título de la Copa del Mundo cuando se mida con Francia, el próximo domingo. Millones de fanáticos se aferran al atacante para volver a tocar la gloria, algo que no consiguen desde hace más de 30 años cuando su otro ídolo, Diego Maradona, lo logró.

Ha sido tanta la trascendencia de Messi, que periodistas se han desbordado en lágrimas e incluso le han dedicado sentidas palabras luego de sus partidos. Sofía Martínez, periodista de la televisión pública argentina y quien se emocionó al tener al frente al artífice principal de esta gesta, el delantero del PSG Lionel Messi.

Martínez realizó las preguntas de rutina y, para finalizar, ‘se puso la camiseta’ y le agradeció, más que por haber clasificado a la final, por haberle dado una alegría a su nación.

“Lo último que te voy a decir no es una pregunta, sino solamente te lo quiero decir: se viene una final del mundo, y si bien todos queremos ganar la Copa, quiero decirte que más allá del resultado, hay algo que no te va a sacar nadie. Atravesaste a cada uno de los argentinos, de verdad, te lo digo. No hay nene que no tenga tu remera, que no sea la original, la trucha o la inventada, la imaginaria. De verdad marcaste la vida de todos y es eso, para mí, es más grande que cualquier Copa del Mundo, y eso no te lo va a sacar nadie”, dijo Martínez en su intervención.

Messi. - Foto: REUTERS/Molly Darlington

Profesora abre su corazón

Más allá de los relatos emocionantes por parte de la prensa, que ha tenido cerca al delantero argentino, desde muy lejos, Mónica Domina, la primera profesora que tuvo ‘La Pulga’ en su niñez y que, en una charla con ‘Super Deportivo Radio’, le dedicó una sentida carta.

“Todavía no lo puedo creer, pensar que yo le enseñé a Messi a leer y a escribir”, confesó la profesora. “Hoy justamente paseando por el barrio de él, que está vestido todo de celeste y blanca. La verdad que me dieron muchas ganas de verlo y dije le voy a escribir una cartita y ojalá le llegue. Tengo ganas de verlo, porque no ando muy bien, me están haciendo estudios de corazón y antes de morirme quiero abrazarlo...”, explicó.

Esto decía la carta:

“Hola, Messi. Gracias a Dios por ser tu maestra. Gracias a vos por ser mi alumno. Gracias por ser como sos. Nunca cambies. Sos un ser sencillo, humilde, maravilloso, simple, compañero. Gracias por dejarme sentir este orgullo de ser parte de tu vida. Perdón por mis exigencias. Gracias por darnos felicidad extrema en estos tiempos de tantos contratiempos, porque supiste llevar a tu grupo al lugar donde está. Verte feliz es mi felicidad. Me gusta que puedas expresar tus sentimientos. Gracias por tu gloria. Me encantaría abrazarte para despertar de este sueño de que fui tu maestra, de puro honor. Ya nos hicieron felices, a seguir acelerando hasta el final. Mucha suerte. Te queremos”.

Por lo pronto, Lionel Messi se alista para afrontar el que será uno de los mayores retos en su carrera y el cual no quiere dejar escapar. El delantero argentino sueña con levantar su primera Copa del Mundo después de estar cerca en el año 2014 cuando cayeron con Alemania.

Ahora ante Francia, la albiceleste busca bordar su tercera estrella y además tomar revancha de lo ocurrido hace cuatro años, cuando los galos los eliminaron en un apretado partido que terminó 4-3.