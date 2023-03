Messi y Barcelona, cada vez más cerca: revelan nueva decisión que ilusiona a los hinchas

El parón de selecciones cayó como un bálsamo para Lionel Messi y su tensionante relación con los hinchas del París Saint-Germain, después de una nueva eliminación de la Champions League. Antes de partir de regreso a Argentina, el 10 recibió abucheos en el Parque de los Príncipes, algo que hicieron los hinchas del Barcelona para intentar convencer al astro de regresar a la que fue su casa por casi 20 años.

Después del Mundial se suponía que Messi tenía todo listo para renovar en Francia, pero las negociaciones se detuvieron justo cuando el nombre del cuadro catalán volvió a entrar en la órbita. Leo termina contrato con el PSG en junio de este año y luego será libre para decidir qué destino le pone a los últimos años de su laureada carrera.

Lo primero que se supo sobre la posibilidad de volver a España fue una reunión extraordinaria entre Jorge Messi, papá y representante del 10, junto a Joan Laporta, presidente del Barça. En dicha conversación se habrían puesto sobre la mesa las condiciones para mejorar la relación y ver qué tan probable es un homenaje a la carrera del futbolista más importante en la historia del cuadro catalán.

Pero eso cambiará en los próximos días, pues, de acuerdo con Catalunya Radio, el mayor de los Messi y Laporta se sentarán de nuevo para hablar, esta vez sí de la fórmula que podría acabar con La Pulga de regreso en Camp Nou, o más precisamente en el estadio Olímpico Lluís Companys, donde actuarán de locales la próxima temporada por las obras que se adelantan en sus instalaciones.

Messi no le ha dado el sí a la dirigencia del PSG. - Foto: AP

Esta nueva reunión se plantea como un encuentro formal para explorar las condiciones del contrato y lo que pide Messi para volver, teniendo en cuenta que la situación económica del líder de la liga española no es la mejor.

Según la información, dicho acercamiento habría sido aceptado expresamente por Messi, que no se niega a la posibilidad de retirarse vestido de azulgrana.

Las ‘pistas’ ahora mismo son pocas y se basan en declaraciones del entorno del jugador, incluido el Kun Agüero, amigo íntimo del 10. “La cosa está al 50 por ciento, pero Laporta tiene que hacer un esfuerzo para fichar a Messi. Si Laporta da el paso, Messi volverá”, señaló hace unos días en una transmisión de la Kings League.

Messi y Agüero en la final del la Copa del Mundo Catar 2022. - Foto: Instagram: @kunaguero

“Ahora me queda disfrutar”

Messi ha dicho abiertamente que algún día volverá a Barcelona, sin poner una fecha específica, pues sus hijos nacieron allí y todavía conserva la casa en la que construyó su familia junto a Antonela Rocuzzo.

De hecho, el mes pasado aprovechó unos días de vacaciones para viajar a la ciudad condal, donde armó una salida a cenar junto a Sergio Busquets y Jordi Alba.

Mientras se define su futuro, él mismo se encarga de manifestar que, después de ganar el Mundial, solo le queda pasarla bien en un lugar en el que lo quieran. “Yo estoy realizado. Es lo que me faltaba. Pude conseguir todo en el fútbol. Agradezco a mis compañeros por este regalo hermoso que me dieron. Ahora me queda disfrutar de lo que me queda (de futbolista) sea lo que sea (que pase)”, expresó el lunes durante el homenaje que organizó la Conmebol.

Messi fue homenajeado en la sede de la Conmebol en Paraguay. - Foto: REUTERS

Messi, que fue testigo del descubrimiento de una estatua suya que inmortalizará su nombre en el Museo del Fútbol de la Conmebol, junto a las efigies de los fallecidos Pelé y Diego Maradona, fue largamente aclamado en el evento que arrancó lágrimas de emoción a los 25 jugadores, cuerpo técnico y dirigentes argentinos que se dieron cita en Asunción, donde está la sede del organismo rector del fútbol sudamericano.