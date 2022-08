Miguel Borja, en medio de incesantes críticas en River Plate, encuentra un defensor

Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Rafael Santos Borré es uno de esos jugadores colombianos que le ha tocado ser resiliente para llegar a lo más alto del fútbol mundial. Pocos recuerdan que el atacante ex River Plate donde brilló para dar el salto a Europa, anteriormente hizo un periplo por el viejo continente en el que vistió las camisetas de Atlético de Madrid y Villarreal sin la fortuna esperada, regresó a Sudamérica para encontrar su mejor nivel, catapultando así su carrera a Alemania donde está cerca de ganar la Supercopa de Europa, en la que enfrentará al Real Madrid este miércoles -10 de agosto-.

Toda esta experiencia, además de ser el goelador de la era Marcelo Gallardo en River Plate, lo hace una voz autorizada para referirse a su compatriota en el cuadro ‘millonario’, Miguel Ángel Borja, quien recientemente arribó al equipo argentino pero desde la prensa ya lo critican tras no ver resultados inmediatos en su juego y la incidencia goleadora para el equipo de Buenos Aires.

Intentando disipar todo lo que ha surgido al rededor de Borja, Borré tuvo la oportunidad de referirse a su compañero de Selección Colombia para pedir tiempo para él, entendiendo que está en un proceso de adaptación. Agregó también que está seguro que Gallardo encontrará la manera de sacarle el mayor potencial al exatacante de Junior de Barranquilla y Palmeiras de Brasil.

"A BORJA LE VA A IR BIEN EN RIVER". Rafa Santos Borré habló sobre la llegada de su compatriota a la delantera Millonaria y destacó el trabajo que puede realizar el atacante bajo las órdenes de Gallardo. pic.twitter.com/WyfImGEd5Y — SportsCenter (@SC_ESPN) August 9, 2022

“Estoy tranquilo. Sé que es un gran delantero, que tiene mucho para ofrecerle al club y Marcelo (Gallardo) le va a ir encontrando la vuelta para que encaje en el equipo y sea lo que él le puede brindar a River”, defendió Borré al ‘colibrí' en una entrevista con ESPN por la previa de la Supercopa de Europa.

El cordobés solo lleva un gol en cuatro duelos, además de dos asistencias, estadística que no pinta nada bien para un comienzo. Sin embargo, para la prensa argentina esto no es suficiente, pues en sus dos últimos juegos el colombiano ha sido blanco de críticas al no lograr marcar en los duelos ante Sarmiento e Independiente, su más reciente rival.

Los diarios más importantes en suelo argentino, como lo es el Olé, aseguró que el partido de Borja fue muy “flojo”, en 30 minutos que disputó.

“Entró a los 14 minutos del segundo tiempo Flojo en el juego. Barreto le hizo un penal que Rapallini obvió”, escribió dicho medio que le dio una calificación de 3 puntos sobre 10.

Cabe anotar que esta no es la primera crítica que recibe el goleador desde su llegada a las filas del cuadro millonario. En el anterior duelo ante Sarmiento, el cordobés no tuvo su mejor desempeño, según la prensa argentina, que le dio una pobre calificación.

La calificación de @DiarioOle de Miguel Borja y Juan Fer Quintero con @RiverPlate en la derrota frente a Sarmiento por la fecha del fútbol argentino pic.twitter.com/WfqYopieEx — Gente, Pasión y Fútbol (@gpyfutbol) August 1, 2022

Periodistas como Martín Liberman y Daniel Avellaneda debatieron sobre el nivel del delantero en el duelo de este domingo. No obstante, fue Avellaneda quien no se guardó en sus palabras y aseguró que Miguel Ángel dio vergüenza en el duelo contra Sarmiento

“Menos mal que yo dije: me dan ganas de subirme a la ‘Borjaneta’, pero hay que esperar. Era Aldosivi. Hoy, con Sarmiento, la verdad, dio vergüenza el colombiano. Por eso hay que ser prudente cuando uno se lanza”, dijo el comunicador en el programa F90.