Miguel Borja recibe sorpresiva noticia tras volver de Copa América; River toma drástica decisión con Martín Demichelis

River Plate no levanta cabeza y no tiene un presente fácil, tras el parón por Copa América ha jugado dos partidos y en ninguno ha logrado imponer su juego, ni siquiera con le presencia de Miguel Ángel Borja, una de las figuras del equipo. La última derrota como visitante contra Godoy Cruz fue la gota que derramó el vaso, este sábado se confirmó que Martín Demichelis no seguirá como técnico del conjunto argentino.