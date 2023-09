Millonarios agita la Liga Betplay: así quedó la tabla de posiciones tras el agónico gol de la fecha 13

De cancelar la liga a no ir al Mundial: las graves consecuencias que dejaría el golpe de la SIC al fútbol colombiano

El equipo de Lucas González acumula ocho fechas consecutivas sin perder y está cada vez más cerca de meterse en la siguiente fase. “La segunda parte creo que lo sometimos totalmente. Tengo sentimientos encontrados porque no solamente lo queríamos ganar, sino que lo pudimos ganar. El partido hubiera podido quedar 2-3 y nos hubiéramos podido quedar mucho más contentos con un triunfo ”, dijo el entrenador bogotano.

“Hoy intentamos que ellos no tuvieran tanta posesión como acostumbran y tampoco la velocidad que acostumbran por la bandas. Controlamos bien el partido. Nosotros ganamos en el último minuto, ganamos bien y tuvimos los méritos para ganarle el partido”, dijo el técnico Alberto Gamero en rueda de prensa.

Gamero no quedó del todo contento con el rendimiento de sus jugadores. “Este era un partido que debimos ganar tranquilos por las opciones que generamos y por como jugó el equipo en el primer tiempo. En el segundo tiempo, hubo desespero y entonces se tomaron riesgos ”, explicó.

La fecha 13 se completará este viernes con los partidos de Jaguares vs. Alianza Petrolera, Once Caldas vs. La Equidad y el duelo estelar de la noche entre Independiente Medellín y Deportivo Cali en el estadio Palmaseca.