Millonarios rompe el silencio tras ser eliminado en cuadrangulares: anuncio oficial para el futuro

Se divisa un revolcón en Millonarios

Además, otra vez vuelve a ser incógnita el futuro de Radamel Falcao García. No se sabe si va a seguir en Millonarios o no, y más aún con sus delicadas declaraciones, en rueda de prensa, donde señaló a los árbitros de actuar contra los embajadores.

“En Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y otro a Giordana. Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo. Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, qué estupidez están diciendo… Ante la duda siempre fue en contra de Millonarios y no vuelvo a jugar en Colombia, así me den 50 fechas”, fueron las palabras del tigre.