Carlos Antonio Vélez reaccionó a las polémicas palabras de Falcao: dejó contundente recado

“Qué cultura deportiva tan constructiva y edificante, la de nuestros ‘ídolos’ futboleros… Cuando pierden es que ‘les robaron’… mal ejemplo para los niños que ya de hecho solo tienen ese espejo para mirarse afuera de la familia. Mientras no superemos el hacer responsables a otros de nuestros fracasos, no saldremos de la mediocridad que nos acompaña", arrancó afirmando Carlos Antonio.

¿Qué dijo Falcao después de la eliminación de Millonarios contra Santa Fe?

En rueda de prensa postpartido, Falcao dijo: “Siempre, todo el torneo, déjenme decirlo, así me den 50.000 fechas y no vuelvo a jugar nunca en Colombia. Pero es que siempre ante la duda era en contra nuestra”.

Luego, añadió: “En Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y otro a Giordana. Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo. Después dicen que le querían regalar el torneo a Radamel, qué estupidez están diciendo… Ante la duda siempre fue en contra de Millonarios y no vuelvo a jugar en Colombia, así me den 50 fechas”.