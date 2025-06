Hugo Rodallega no se calla: así le respondió al Tino Asprilla por críticas a Santa Fe

Hugo se refirió a quienes menospreciaron a Santa Fe y dijeron que no tenía nada que hacer en el clásico capitalino.

Palabras de Hugo Rodallega

“A la gente felicitarla por el cariño, por el apoyo... Han sido pocos los que creyeron en este grupo y esos pocos nos hicimos sentir. No hemos ganado nada, pero estamos en la final, que eso hay que darle mucho valor”, dijo el capitán de Santa Fe.

Rodallega agregó: “Hasta hace unos días algunas personas veíamos comentarios, noticias, y decían que Santa Fe no tenía ningun chance de ganarle a Millonarios, y hoy, el fútbol premia al que hizo mejor las cosas. Hoy les toca hacer silencio, les va a tocar ahora hacerle fuerza a Medellín”.

El delantero vallecaucano se fue a las duchas, celebró en el camerino la victoria y luego volvió a responder a las críticas ante los demás medios que esperaban en zona mixta. “Mucha gente nos ha tirado mucha mier... No respetan el trabajo, la unión de este equipo, nadie nos ha tenido esa confianza . Colegas de ustedes han sido muy duros con Independiente Santa Fe y eso que ni siquiera son hinchas de Millonarios”, apuntó.

“Gente que ha hablado a carta abierta diciendo que son hinchas de otro equipo que no está en este momento, no está en esta final y decían que Santa Fe no tenía ninguna posibilidad, ni la más mínima, de ganarle a Millonarios. Creo que hoy les toca cerrar un poco la boca”, sentenció.