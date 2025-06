Tabla de posiciones del grupo A y B de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay tras la última fecha

“ Es momento de agradecer. Quiero, en primer lugar, agradecer al club por este tiempo en el que me han acompañado . A todas las áreas que conforman la institución, utilería, staff técnico y especialmente a los jugadores que hoy me toca despedirme de ellos y solo tengo palabras de gratitud y de amor hacia ellos porque se han volcado en cada partido”, dijo tras el partido Ismael Rescalvo, quien dejó de ser entrenador del Tolima.

“Hemos estado muy cerquita de jugar una final, detalles en ciertos partidos en donde se fueron puntos vitales, terminamos jugando unos bonitos playoffs y con la rabia de no haber jugado una final, me queda esa sensación amarga, pero, por otro lado, agradezco que hayan entendido mi salida y solo agradezco por cada momento que me brindaron”, añadió, en palabras recogidas por As Colombia.