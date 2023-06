Millonarios se fue con este importante cheque de la Conmebol tras ser campeón de Liga

Con el paso de las horas siguen apareciendo imágenes que no se llegaron a ver de la gran final del fútbol colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional. Entre las más destacadas, hay momentos de la premiación que por la emoción del levantamiento del trofeo por parte de los jugadores, pasaron inadvertidas.

Una de esas salió a relucir este lunes, 26 de junio, y quien la dio a conocer fue la Conmebol, que exaltó lo hecho en dicho momento de la ceremonia con el campeón. Las imágenes que fueron consignadas en la cuenta de Twitter de la entidad, muestran que al presidente del club, Enrique Camacho, le fue entregado un cheque por una cantidad determinada de dólares.

El valor que se alcanza a percibir en las fotos oficiales es de 500.000. “@MillosFCoficial recibió la suma tras haberse consagrado campeón del torneo local de fútbol colombiano, como parte de un premio instituido por la Conmebol, junto con las Asociaciones Miembro”, escribió el ente rector del fútbol sudamericano.

🏆👏 | @MillosFCoficial recibió la suma de USD 500.000 tras haberse consagrado campeón del Torneo Local de fútbol colombiano, como parte de un premio instituido por la CONMEBOL, junto con las Asociaciones Miembro. 🤝⚽#CreeEnGrande pic.twitter.com/9BrwvueNLS — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) June 26, 2023

Además, en la página oficial la entidad resaltó este incentivo económico a los azules diciendo: “Con este premio, la Conmebol tiene la intención, junto con las diez Asociaciones Miembro, de elevar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a clubes”.

Millonarios conquistó su estrella 16 ante Atlético Nacional. - Foto: Dimayor

“Esta gran política inició desde el año pasado y cada asociación recibe USD 1.000.000 con el objetivo de aumentar la competitividad de los torneos locales y fortalecer a los clubes, según determinó el Consejo de la Conmebol”, le sumaron a la explicación.

“Es importante mencionar que cada Asociación tiene la facultad de dividir el monto hasta en dos premios, pero con la condición de que el torneo otorgue a los equipos campeones la clasificación directa a la Fase de Grupos de la Conmebol Libertadores”, añadieron.

Para finalizar, explicaron la razón del incentivo: “La Conmebol no solo apunta a elevar la calidad de sus propios certámenes, sino también en hacer una contribución decisiva para mejorar los torneos de cada país y tornarlos más atractivos y competitivos, otorgando este premio a los campeones, como un mérito deportivo”.

‘Somos campeones’

En diálogo con Caracol Radio en su programa 6AM Hoy por Hoy, Macalister Silva dejó saber que aún no dimensiona lo que obtuvo con la casaca ‘embajadora’, y hasta reveló una charla que tuvo con su esposa al día siguiente en relación con dicha ‘gesta’ que protagonizó con la escuadra bogotana.

Los jugadores de Millonarios celebran después de ganar el partido final de la Liga BetPlay contra Nacional en el estadio El Campín el 24 de junio de 2023 en Bogotá, Colombia. - Foto: Corbis via Getty Images

“Yo todavía no me he comido el cuento, estoy anonadado todavía. Me desperté, abrí los ojos y mi esposa me abrazó y me dijo ‘somos campeones’… fui al 20 de Julio (zona religiosa de Bogotá), pues yo creo mucho en el Divino Niño”, expresó ‘Maca’ al respecto.

El tema de los penales fue complejo de asimilar para los dirigidos por Alberto Gamero, dado que la tensión y el nerviosismo fueron protagonistas e incluso, en alguna oportunidad, en medio de que algunos pensaran lo peor, nunca se dejaron llevar por el nerviosismo.

¡FELIZ SEMANA CAMPEONES! 🙌💙🤩⭐️✨



Hoy retomamos entrenamientos y viajamos a Argentina por otro sueño. 🔜✈️🇦🇷



¡Vamos todos unidos! ¡VAMOS MILLONARIOS! 🔵🔥 #UnGrupoDeAmigos #Millonar16s pic.twitter.com/fuKfoctoOC — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 26, 2023

“El partido no le dejó a uno más sentimientos que estar 100 % concentrados. Ya en los penales todo el tiempo estuvimos aferrados a Dios porque ya sabe uno que ahí puede pasar cualquier cosa (...) La clave de los penaltis es pura confianza, contar también con un excelente arquero como en este caso nosotros contamos con dos excelentes arqueros”, expresó el volante e ídolo.

Silva admitió ante los periodistas que no se sentía como el ideal para ejecutar un penal tan importante, dado que había tenido experiencias pasadas que le jugaron en contra. Por eso no estuvo en la lista de cinco cobradores.

Macalister palpitó en una entrevista previa lo complicada que sería la gran final. - Foto: Captura Youtube Millonarios FC Oficial: MILLONARIOS INSIDE CON DAVID MACKALISTER SILVA

“No me ha ido muy bien con los penales y a menos de que sea una necesidad... he tenido varios sinsabores con los penales, no es que me tuviera la confianza del mundo en ese tema”, indicó ‘Maca’, quien anotó 5 goles y 7 asistencias con Millos a lo largo de la temporada, esto tanto a nivel local como internacional.