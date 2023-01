Millonarios se vería envuelto en problemas para la Copa Libertadores por Leo Castro; un lío judicial sería el detonante

Millonarios se alista para afrontar la temporada 2023, en la cual tiene un objetivo claro: ser campeón de liga y hacer un gran papel en la Copa Libertadores. Para ello, la directiva azul ha echado mano al bolsillo para contratar jugadores de alto calibre y soñar con la estrella.

El cuadro embajador decidió madrugarle desde el año pasado al mercado de fichajes y confirmó la llegada de nombres realmente importantes para el 2023. El primero en arribar a la capital fue Leonardo Castro, jugador que fue goleador en la última campaña con Pereira y que, finalmente, se vistió de azul tras su campeonato con los matecañas.

En su trayectoria futbolística, el Deportivo Pereira está como el cuadro más representativo hasta el momento, pues fue el que por allá en 2014 le dio la oportunidad de debutar y con los que logró en su primer paso ser visible para el balompié nacional. Allí, entre su fecha de inicio como profesional hasta el 2015, jugó más de 60 partidos y marcó 30 goles.

Leonardo Castro anotó 9 goles en su última temporada. - Foto: DIMAYOR

Castro parte como el gran refuerzo de este Millonarios 2023 para la Copa Libertadores, torneo que disputarán por haber ganado la Copa Betplay y el cual arrancarán desde la Fase 2 ante el club ecuatoriano, Universidad Católica. Sin embargo, el delantero pondría en aprietos a su nuevo equipo, pues un lío judicial impediría que saliera del país a territorio vecino.

De acuerdo con la información del periodista Marino Sánchez, el delantero no puede salir de territorio colombiano por una demanda de alimentos que tiene en su contra. “No puede salir del país... Él tenía una oferta de México y no pudo hacerla a raíz de eso. Es un problema familiar, una demanda de alimentos. Una demanda que tiene con una ex, a raíz de eso no puede salir del país”, aseguró.

Esta versión tomó fuerza con la ausencia de Castro en la nómina de viajeros que se trasladó a Estados Unidos para disputar el duelo con el Hertha de Berlín, equipo alemán con el que igualaron a dos goles.

De ser cierta esta versión, el ariete no podría estar para el duelo de ida ante Católica de Ecuador, el cual se llevará a cabo el próximo 23 de febrero desde las 7:00 de la noche (hora colombiana).

Castro fue el autor del gol para el Pereira - Foto: Dimayor

Cabe recordar que la Copa Libertadores 2023 dará inicio con la primera fase, en la que se enfrentan seis equipos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela para que tres accedan a la segunda fase. Una vez allí, se suman dos escuadras de Brasil, Chile y Colombia, donde entran a participar Millonarios, por ser campeón de la Copa BetPlay, e Independiente Medellín, por la tabla de reclasificación.

Después de los cruces de ida y vuelta, los ocho clasificados jugarán la fase tres para definir los últimos cuatro equipos que ingresarán a la fase de grupos.

Fase preliminar Libertadores

Fase 1

E1: Club Sport Huancayo (Perú) vs. Club Nacional (Paraguay).

E2: Nacional Potosí (Bolivia) vs. Club Deportivo El Nacional (Ecuador).

E3: Boston River (Uruguay) vs. Zamora (Venezuela).

Fase 2

C1: Carabobo (Venezuela) vs. Atlético Mineiro (Brasil).

C2: E1 vs. Sporting Cristal (Perú).

C3: Deportivo Maldonado (Uruguay) vs. Fortaleza (Brasil).

C4: E2 vs. Independiente Medellín (Colombia).

C5: Magallanes (Chile) vs. Always Ready (Bolivia).

C6: Curicó Unido (Chile) vs. Cerro Porteño (Paraguay).

C7: E3 vs. Huracán (Argentina).

C8: Universidad Católica vs. Millonarios (Colombia)