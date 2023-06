Millonarios, sin dos figuras, se juega otra final ante Defensa y Justicia por Copa Sudamericana

El pasado sábado, 24 de junio, Millonarios conquistó ante sus aficionados un título más de la liga colombiana. El equipo de Alberto Gamero por fin lo logró tras tres años de proceso, que acabaron con la consecución del título de liga ante nada más y nada menos que Atlético Nacional, en una definición por penales dramática.

La alegría de lograr el objetivo se prolongó durante la noche del sábado y todo el domingo, únicamente, pues este lunes ya el equipo debía concentrarse nuevamente en lo que serían las competencias de las que hace parte. Cabe recordar, que el próximo jueves visita a Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana.

Dicho compromiso para el embajador es clave, ya que será el último en la fase de grupos, donde marcha segundo, a dos puntos precisamente de su próximo rival. El juego para los azules es otra final, pues de no lograr ganar este compromiso en Argentina, estarían consumando una eliminación, dado que solo pasa a la ronda siguiente el primero de cada zona.

¡El Campeón ya está en El Dorado y se alista para viajar a Buenos Aires! ✈️☝️😁💙 pic.twitter.com/r0q7bCX5zX — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 26, 2023

El juego, que se llevará a cabo este 29 de junio, está programado para las 7:00 p.m. (hora de Colombia) con transmisión de ESPN y Star+. Aunque el equipo viene motivado por lo que consiguió en el torneo colombiano, contará con dos bajas sumamente importantes en el esquema titular que harán cambiar el planteamiento.

Leonardo Castro, goleador de Millonarios en Sudamericana con tres tantos. - Foto: AFP

Según se supo por la información de varios medios allegados a Millonarios, en el grupo de viajeros no estarán los delanteros Leonardo Castro, ni tampoco el juvenil figura, Óscar Cortés. La razón de que no puedan viajar al Sur del Continente, es que mantienen molestias físicas que les impide estar a plenitud para el juego.

El equipo, que viajó sobre las 3:45 p.m. de este lunes desde el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, podría alinear en la parte ofensiva con Jader Valencia y algunos de los canteranos que le ha traído buenos réditos. Bastará esperar las sesiones de trabajo que logren realizar, para determinar el once que saltará ante Defensa y Justicia.

Cuentas para clasificar

En la Copa Sudamericana, Millonarios llega a la última jornada de los grupos después de haberse consagrado campeón del fútbol colombiano. El equipo bogotano está motivado y sabe que está obligado a ganar para mantenerse en el torneo internacional.

Actualmente, se encuentran en la segunda posición del Grupo F con 10 puntos, dos menos que Defensa y Justicia, su rival en esta jornada, y dos más que América MG. Los tres equipos tienen opciones de pelear por la primera posición y el pase a los octavos de final.

Óscar Cortés ha sido importante en los juegos fuera de casa para Millonarios. - Foto: AFP

Millonarios clasificará si gana en Argentina el próximo jueves, 29 de junio. En caso de empate, disputarán el repechaje contra los equipos transferidos de la Copa Libertadores, y si pierden, dependerán de que América no gane a Peñarol.

Por otro lado, Santa Fe buscará clasificar en el último partido bajo la dirección de Gerardo Bedoya, antes de la llegada del nuevo entrenador, Hubert Bodhert.

Independiente Santa Fe tiene en casa su última oportunidad de pasar de ronda. - Foto: AFP

Santa Fe logró una importante victoria contra Universitario en la jornada anterior, lo que les permitió mantenerse en la tercera posición del Grupo G con siete puntos, los mismos que el equipo peruano y dos menos que Goiás de Brasil, su próximo rival.

Aunque se encuentran en zona de eliminación, Santa Fe tiene buenas opciones de clasificar si vence a Goiás el próximo miércoles 28 de junio, y Universitario no gana o no lo supera en diferencia de gol. En caso de empate, solo podrían aspirar al repechaje si los peruanos no suman puntos contra Gimnasia. Si pierden, quedarían fuera del torneo.