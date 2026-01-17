Deportes

Miroslav Klose se arriesga y dice quién le quitará el récord como goleador histórico de los mundiales: “Estoy seguro”

El futbolista alemán habló de la posibilidad de que quede en el segundo puesto.

Camilo Andrés Quintana Ramírez

Camilo Andrés Quintana Ramírez

17 de enero de 2026, 11:35 a. m.
Miroslav Klose, exdelantero de Alemania y goleador de los mundiales en toda su historia.
Miroslav Klose, exdelantero de Alemania y goleador de los mundiales en toda su historia. Foto: Getty Images

Cada vez quedan menos semanas para que comience el Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Se espera que sea un torneo histórico, no solo por la inclusión de tantas selecciones nacionales, sino porque se pueden romper récords que llevan muchos años.

Uno de los que ‘peligra’ es el de máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, un distintivo que ostenta Miroslav Klose, quien fue campeón con Alemania en Brasil 2014. A lo largo de su trayectoria, el exdelantero anotó 16 goles en la competencia, pero es consciente que puede pasar al segundo lugar.

Miroslav Klose, exjugador de la Selección de Alemania.
Miroslav Klose, exjugador de la Selección de Alemania. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por lo menos así lo expresó durante una entrevista con el diario Bild, donde se atrevió a decir los dos nombres que cree que lo pueden quitar del trono, algo que, incluso, puede suceder en este Mundial del 2026.

"Estoy seguro de que mi récord de goleador en las Copas del Mundo se batirá pronto. O lo consigue Lionel Messi en este Mundial, o a más tardar, Kylian Mbappé en el siguiente“, dijo.

Messi confesó cuál fue uno de los momentos más crudos que ha vivido en el fútbol: “Me quería morir”

Actualmente, el argentino tiene 13 goles, mientras que el francés acumula 12. Sin embargo, hay una importante diferencia entre los dos: la edad. Messi tiene 38 años, mientras que Mbappé 27, por lo que muy seguramente este último puede jugar un Mundial más aparte de este del 2026.

En medio de la entrevista, Miroslav Klose también hizo referencia a una diferencia que tenía frente a sus dos competidores: los penaltis. Él no era el encargado de ejecutar los tiros desde los 12 pasos, mientras que Lionel y Kylian sí lo son.

Mbappé y Messi. Foto: AP/Christophe Ena//AP/Franklin Jacome/Pool
Kylian Mbappé y Lionel Messi. Foto: AP/Christophe Ena//AP/Franklin Jacome/Pool

“Esa circunstancia pudo haber aumentado mi número de goles“, comentó.

Más allá de que pueda perder el sitio como máximo goleador, Klose recordó que tiene otras marcas que serán mucho más complicadas de romper y por lo menos en esta copa nadie se las podrá quitar.

Colombia vs. Portugal del Mundial 2026 es noticia: Fifa hizo un último anuncio que retumba

Creo que todavía tengo el mayor número de victorias en un Mundial y soy el único futbolista que ha jugado cuatro semifinales“, manifestó.

Por otra parte, el goleador polaco nacionalizado alemán afirmó que ve con muy buenos ojos a la Selección de Alemania y cree que puede hacer un gran torneo. Incluso, sostuvo que se identifica con uno de sus principales jugadores: Nick Woltemade.

Por el momento, falta cada vez menos para que se dé el pitazo inicial de la Copa del Mundo, donde Messi intentará ayudar a Argentina a defender el título y conseguir una nueva hazaña con la albiceleste.

