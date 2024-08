Misterio resuelto: revelan qué hay en la cajita que les dieron a Yeison López y Ángel Barajas

El chocoano reveló que estuvo a punto de cancelar su participación en las justas. “Yo les cuento algo, que esto no ha sido fácil, hace tres semanas mi sueño se iba, se salía de las manos, tuve una lesión en la espalda, me tocó parar dos semanas. Fue complicado, eso solamente lo sabían dos de mis hermanos y mi novia, no quise decirle a más nadie, porque siempre quiero que mi familia me vea fuerte”, dijo al aire.