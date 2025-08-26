Multicampeón del Real Madrid le sigue los pasos a Luis Díaz: traspaso es oficial en Bundesliga

Luis Díaz dejó el Liverpool de Inglaterra para fichar por Bayern Múnich de Alemania, un paso que también lo hizo un multicampeón del Real Madrid al saltar a la Bundesliga.

Lucas Vázquez dejó LaLiga de España para jugar en la Bundesliga en el Bayer Leverkusen, otro club con suma importancia en suelo teutón.

Vázquez, de 34 años, lucirá el dorsal 21, y llega al Bayer Leverkusen, donde estuvo como director técnico Xabi Alonso, tras disputar 53 partidos oficiales con el Real Madrid en la pasada temporada, 32 de ellos en LaLiga y diez en la Uefa Champions League (UCL).

El gallego ha disputado en total 402 partidos oficiales con el club madridista, con el que ha cosechado 23 títulos a lo largo de su carrera. Además, ha sido también nueve veces internacional con la selección de España.

El director general deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, destacó que Lucas Vázquez es un jugador con “muchísima experiencia” y que ha ganado “todo lo que se podía ganar”.

“Tiene una gran técnica, es muy hábil tácticamente, además de un excelente creador de juego. Lucas tendrá una enorme influencia en nuestro juego gracias a su finura futbolística y a su gran experiencia, y se convertirá en un pilar del equipo”, añadió, sin rodeos.

Por su parte, Lucas Vázquez apuntó que está “deseando” continuar su trayectoria en el Bayer Leverkusen. “Me han hablado mucho del club, el entrenador Xabi Alonso y mi compañero en Madrid durante muchos años, Dani Carvajal”, empezó afirmando.

“Y mis conversaciones con los responsables han confirmado lo que me habían contado: el Bayer 04 está absolutamente orientado a la victoria, tiene hambre y está centrado en los objetivos más ambiciosos. Esta actitud coincide con mis expectativas y estoy deseando luchar por nuevos éxitos con el Bayer Leverkusen”, explicó.

En su nuevo equipo, el español, que puede jugar de lateral derecho o de extremo, será compañero del joven mediocampista colombiano Gustavo Puerta, que estuvo la temporada anterior en Hull City de Inglaterra.

Lucas Vázquez y Gustavo Puerta harán todo lo posible por pelearle al Bayern Múnich de Luis Díaz el título de la Bundesliga. El equipo, dirigido por el belga Vincent Jean Mpoy Kompany, es favorito a ganar este torneo tan importante en suelo europeo.