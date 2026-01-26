Deportes

Mundial 2026: expresidente de la FIFA, acusado por corrupción, hace un llamado urgente y señala a Estados Unidos

Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, se refirió al Mundial 2026 en Estados Unidos y le hace un pedido urgente a los aficionados en el mundo.

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

27 de enero de 2026, 3:36 a. m.
Joseph Blatter, Donald Trump y Gianni Infantino.
Joseph Blatter, Donald Trump y Gianni Infantino. Foto: Fotos: Getty Images

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, se mostró favorable a que los aficionados no viajen a Estados Unidos durante el Mundial 2026, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, por razones de seguridad. Los hinchas de la Selección Colombia son una de las aficiones más activas en la venta de boletos.

“A los aficionados, un solo consejo: ¡eviten Estados Unidos! Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar esta Copa del Mundo", escribió el que fuera presidente del fútbol entre 1998 y 2015 en su cuenta en la red social X. Cabe recordar que Joseph Blatter fue acusado por corrupción y absuelto por los mismos cargos por un tribunal de Suiza.

Blatter hizo referencia a una reciente entrevista de Pieth al diario suizo Tagesanzeiger. Él es un reputado abogado especialista en los casos de corrupción y encargado entre 2011 y 2014 por el entonces presidente de la FIFA de crear un plan de lucha contra la corrupción en el seno de la instancia futbolística.

Joseph S. Blatter
Joseph S. Blatter Foto: Getty Images/Pressefoto Ulmer\ullstein bild

“Lo que estamos viendo en el plano interno difícilmente anima a los aficionados a ir allí”, afirmó Pieth sobre la situación actual en Estados Unidos y su férrea postura en la política internacional en varias partes del mundo.

Blatter anima a no ir al Mundial 2026 en Estados Unidos

“Para los aficionados, un solo consejo: ¡eviten Estados Unidos! De todos modos, verán mejor por televisión. A su llegada, los aficionados deben esperar que, si no se comportan correctamente con las autoridades, serán enviados de inmediato de vuelta a casa. Si tienen suerte”, añadió el abogado en la entrevista.

Blatter, de 89 años, muy crítico con el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue su predecesor hasta que dimitió en 2015 arrastrado por una cascada de escándalos.

Gianni Infantino
Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Foto: NurPhoto via Getty Images

Acusados en particular de delitos de estafa, Blatter, así como el entonces jefe de la UEFA, Michel Platini, fueron definitivamente absueltos en 2025 por la justicia suiza.

“La gente quiere ir, y la gente va a ir y va a celebrar, y todos celebraremos juntos”, respondió Infantino a periodistas que le consultaron sobre el tema en Brasilia, donde se reunió con autoridades brasileñas.

La razón por la que Blatter dijo no ir a Estados Unidos

Ante las tensiones surgidas por la voluntad del presidente estadounidense, Donald Trump, de anexar Groenlandia y las amenazas de aumentar los aranceles contra los estados europeos que se oponen, empiezan a escucharse en Europa posiciones favorables a un boicot del Mundial organizado en Estados Unidos, México y Canadá.

x
Donald Trump en Davos Foto: Getty Images

No obstante, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, descartó una medida de este tipo en una entrevista con el diario Ouest-France.

“No hay ninguna voluntad por parte de la Federación Francesa de Fútbol de boicotear la Copa del Mundo en Estados Unidos”, señaló Diallo.

La Selección Colombia debutará el 17 de junio contra Uzbekistán en Ciudad de México y luego viajará a Guadalajara a jugar contra el ganador del repechaje FIFA (Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo). Finalizará la fase de grupos en Miami contra la Portugal de Cristiano Ronaldo, en el mismo estadio donde hinchas colombianos hicieron disturbios en el final de la Copa América ante Argentina.

