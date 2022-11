Mundial Qatar 2022 | Australia hizo la tarea y acompaña a Francia como clasificados del grupo D

Esta semana es definitiva en el Mundial de Qatar 2022 al conocerse a todos los clasificados a los octavos de final. Esta instancia del campeonato mundialista ya cuenta con sus primeras selecciones establecidas de los grupos A y B, además de otras que lo habían conseguido de manera anticipada.

Del lado del grupo A, Países Bajos y Senegal consiguieron sus cupos tras los partidos del martes, mientras que en el B se clasificaron Inglaterra y Estados Unidos. Estas selecciones se sumaron a Francia, Brasil y Portugal, que desde la fecha 2 entraron a la próxima ronda de la Copa del Mundo que se lleva a cabo en el país de Medio Oriente.

Para conocer al segundo clasificado del grupo D, este miércoles la jornada inició con los partidos entre Francia vs. Túnez y Australia vs. Dinamarca. Para sorpresa de muchos, Túnez se impuso a la campeona del Mundial de Rusia 2018, que salió a jugar con una formación alterna al no tener mayores preocupaciones.

Ese resultado afectaba el otro juego, que se disputó en simultáneo en el Al Janoub Stadium. Con la presión de un Túnez, que terminó venciendo a los galos por la anulación polémica del gol de Antoine Griezmann, Australia y Dinamarca estaban obligados a ganar para definir suerte en el certamen mundialista.

En esta oportunidad fue la selección de Oceanía que salió victoriosa y aseguró la clasificación a los octavos de final para acompañar a Francia. Cabe recordar que Australia representa ante la Fifa a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), a la que decidió unirse a partir de 2006 para aumentar su nivel deportivo.

Tras 16 años de intentos, gracias a la solitaria anotación de Mathew Leckie, al minuto 60, la selección de Australia pasó de la fase de grupos en un Mundial de fútbol.

¡#AUS está en los Octavos de Final de la #CopaMundialFIFA! — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 30, 2022

Este partido demostró una vez más que en el fútbol no siempre gana el equipo que maneja el partido, pues Dinamarca tuvo el 69% de posesión de balón y generó 13 acciones ofensivas, pero no supo encontrar el camino correcto a gol. Mientras tanto, los australianos solo efectuaron ocho acciones de gol con el 31% tenencia de pelota.

Además de Mathew Leckie, quien marcó el gol de la victoria, otro futbolista a destacar es el arquero Mathew Ryan, quien detuvo los tres balones que tuvieron dirección a puerta y le ofreció seguridad a la segunda selección clasificada del grupo D a los octavos de final del Mundial de Qatar 2022.

La próxima instancia de la Copa del Mundo ya tiene sus primeros cruces definidos. Países Bajos se medirá a Estados Unidos e Inglaterra contra Senegal, mientras que Francia jugará contra el segundo del grupo C y Australia ante el primero de esa zona.

Los clasificados del grupo C se conocerán después de los partidos entre Argentina vs. Polonia y México vs. Arabia Saudita. Previo a los juegos, las cuatro selecciones tienen opciones de avanzar en el certamen mundialista.

Polonia se encuentra primera con cuatro puntos, Argentina segunda con 3, con las mismas unidades aparece Arabia Saudita en la tercera plaza y México cierra la zona con tan solo un punto.