Mundial Qatar 2022: el ofensivo canto de los hinchas argentinos contra Francia y Mbappé

A pocos días de que comience la Copa del Mundo en Qatar, los hinchas de todas las selecciones comienzan a llegar al país asiático para vivir la fiesta deportiva más importante del planeta. Según la boletería que se vendió previamente, los argentinos fueron la nacionalidad que más boletas compraron para acompañar a la Selección Argentina en busca de ganar su tercer título mundial de toda la historia.

Por este motivo, poco a poco se han comenzado a ver a los hinchas de Argentina en masa por las calles de las ciudades donde se disputará el Mundial. Y como es característico, los argentinos y los sudamericanos en general, suelen robarse el show en las vías públicas por sus cantos y su forma pasional de vivir el fútbol.

Sin embargo, como suele pasar en los partidos de las ligas sudamericanas, la pasión muchas veces se transforma en cantos ofensivos hacia los rivales. Lo cual es visto como parte del folclor del fútbol, por algunos, y como agresión e incitación a la violencia, por parte de otros.

Esto fue lo que ocurrió este martes 15 de noviembre cuando un grupo de hinchas argentinos eran entrevistados por un periodista de TYC Sports, uno de los canales deportivos más vistos de Argentina. De repente, el comunicador les pidió a los fanáticos que entonaran una canción de su selección y fue cuando apareció un canto que no se esperaba nadie.

“Escuchen, corran la bola. Juegan en Francia, pero son todos de Angola”, inició el canto, refiriéndose a que la selección francesa está conformada en su mayoría por jugadores nacidos en diferentes países de África como Angola y que se nacionalizaron en Francia y así jugar para esa selección. Hecho que es real y le permitió a Francia tener una gran variedad de jugadores que los llevó a ser campeones del mundo en Rusia 2018.

INADI: más vale que en qatar no canten cosas ofensivas 😤



Los argentinos en qatar: ESCUCHEN.. pic.twitter.com/1gXnBFGNg6 — ElBuni (@therealbuni) November 15, 2022

Sin embargo, el canto siguió subiendo su tono, sorprendiendo a propios y extraños: “Qué lindo es, van a correr. Son ‘cometrava’ como el puto de Mbappé”, refiriéndose al escándalo en el que se ha visto envuelto durante el último año el jugador del PSG al tener como pareja sentimental a una mujer transgénero.

Y aunque el canto en ese punto ya sorprendía algunos y ofendía a otros, continuó retomando el polémico tema de las nacionalidades de los jugadores de Francia: “Su ‘vieja’ es nigeriana, su ‘viejo’ camerunés, pero en el documento… nacionalidad francés”, cantaron los hinchas argentinos.

En medio de las risas y la sorpresa, el periodista comenzó a pedir que no siguieran con la canción diciendo: “¡No! ¡Pará! No la banco esta, censurada”, refiriéndose a lo polémica que puede ser la nueva canción de los hinchas argentinos y que revive temas complicados como el racismo y la homofobia. Ya que los jugadores franceses, antes de ser campeones del mundo, fueron muy criticados en su país por ser de origen africano. Ya que muchos argumentaban que “la selección negra” no los representaba. Hecho que cambió contundentemente cuando ganaron la final a Croacia en 2018.

El polémico video se hizo popular rápidamente en redes sociales, donde muchos celebraron la “originalidad” de los hinchas para componer una canción tan ofensiva para sus rivales, mientras que otros la criticaron y la tomaron como discriminatoria. Justamente en un país que organizará la Copa del Mundo en medio de posturas claramente homofóbicas, machistas y discriminatorias.