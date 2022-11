Mundial Qatar 2022 | Emoción absoluta: así celebraron los argentinos el primer gol de Messi, los gritos resonaron desde los balcones

La selección argentina debutó en el Mundial de Qatar 2022 y, como era de esperarse, Lionel Messi no desentonó y marcó el primer gol del encuentro, lo que desencadenó una alegría colectiva en su país.

Argentina es una de las selecciones favoritas para llevarse la Copa del Mundo y los aficionados esperan que este año puedan alzar la copa, de la mano de Scaloni.

Es tal la pasión futbolera que en las calles de Buenos Aires prácticamente se detiene casi toda la actividad para ver los partidos de la albiceleste.

Con el gol de Lionel Messi, Argentina empieza a soñar con llegar a una final e incluso ganar la copa, por ello, la alegría que produjo el gol del 10 se ha convertido en tendencia en las redes sociales en los últimos minutos.

En Twitter, por ejemplo, circula un video que parece haber sido tomado desde un edificio residencial de Buenos Aires y que muestra el instante en que Lio marca el primer gol del encuentro y se escuchan los gritos de euforia que retumban en la ciudad.

Sin que aparezca una persona en las imágenes, se escucha la emoción del primer tanto con el que los argentinos empiezan a alimentar su sueño mundialista.

Messi marcó el primer tanto se da sobre el minuto 7 cuando Argentina se disponía a cobrar un tiro de esquina; el juez central de partido recibió un llamado desde los asistentes de VAR para revisar un posible penalti.

Los balcones de Buenos Aires gritando el 1-0 de Messi. pic.twitter.com/szbyXjmftj — Pablo Ramos (@pabloramosg) November 22, 2022

Tras hacer la respectiva revisión por una sujeción dentro del área sobre Rodrigo De Paul, el árbitro decidió pitar penalti a favor de la albiceleste. El encargado del cobro fue el 10, quien mandó el balón al fondo de la red.

Con esta anotación desde el punto penal, el atacante de 35 años llegó a siete goles en los cinco Mundiales que ha disputado. Como dato, en la única Copa del Mundo que no marcó fue en Sudáfrica 2010, en la que disputó cinco partidos de los 20 que lleva en la actualidad.

Al minuto 22, un fuera de lugar le ahogó el segundo grito de gol a Messi, quien definió con perfección en el mano a mano, pero el juez de línea levantó el banderín.

¿Cómo está Messi de salud?

Una fotografía del tobillo de Messi, aparentemente hinchado bajo su calcetín, había generado revuelo el lunes en las redes sociales, aunque el propio Messi fue tajante en su comparecencia a la prensa al decir que se encontraba “muy bien físicamente” y “sin ningún problema” ni “nada raro”.

El propio Messi se había ejercitado en el gimnasio y con trabajo diferenciado en al menos dos sesiones esta semana en Qatar, aunque desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tranquilizaron explicando que no existía ningún problema físico.

El propio jugador dijo el lunes que había tenido “un golpe” y que únicamente fue “por precaución”.

La tranquilidad para patear... 👀.



⚽️ ¿El primero de muchos? Messi sumó su primer anotación en #CatarEnDIRECTV. pic.twitter.com/O8YFQeIFWM — DSports (@DSports) November 22, 2022

El astro argentino insistió en que es “seguramente” su “último Mundial”, al que llega con la madurez de sus 35 años y con ganas de “disfrutar”.

“Seguramente es mi último Mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que todos tenemos, pero no hice nada especial”, dijo Messi en una multitudinaria conferencia de prensa en Doha.

El pasado mes, Messi ya había utilizado una fórmula similar en una entrevista a ESPN, afirmando igualmente entonces que “seguramente” estaba ante su última Copa del Mundo como jugador.

Messi dijo, este lunes, llegar a esta cita en un punto más maduro como persona y como futbolista, lo que le hace disfrutar más de cada momento en la concentración del equipo en la Qatar University.

“No sé si es mi momento más feliz, pero sí que me encuentro muy bien. Me agarra con otra edad, más madura. Intento disfrutar todo al máximo, vivirlo con toda intensidad y disfrutar cada momento que me toque vivir”, señaló.

“Hoy disfruto mucho más de todo esto. Antes no lo pensaba, simplemente disfrutaba de jugar y no daba tiempo de poder disfrutarlo mucho”, aseguró.