Mundial Qatar 2022: estas son las cosas que estarán prohibidas

A pocos meses de que empiece el Mundial Qatar 20222, muchas personas ya están empacando sus maletas para asistir a la cita más importante del fútbol mundial.

Sin embargo, si bien Qatar ha dicho que recibirá con los brazos abiertos a los turistas de todo el mundo, hay algunas cosas que no cambiarán en su cultura y que, por respeto a la religión y leyes del país, los viajeros tendrán que acatar para no llevarse molestias o problemas legales.

Una de las advertencias que deben tener en cuenta los turistas es que no podrán tener muestras de cariño en público. Esto significa que nadie puede besarse, abrazarse o incluso tomarse de la mano en las calles; es algo que no está permitido en la cultura catarí y que pasará también a los turistas.

Si bien la organización del mundial aseguró que sí permitirá que parejas del mismo sexo asistan al mundial, algo que es ilegal en su cultura, no podrán tener muestras de afecto sin importar el género o la orientación sexual.

Esto también está muy relacionado con el código de vestir que tiene Qatar y con el cual es muy exigente. Así las cosas, las mujeres no podrán dejar al descubierto ninguna parte de su cuerpo, solo su cara. Esto significa que no pueden usar escotes, vestidos cortos, leggings, shorts o faldas.

En el caso de los hombres no podrán usar camisetas con dibujos, slogan o frase ofensiva, no podrán usar shorts ni mostrar la pierna más arriba de la rodilla ni los hombros,

Habrá posibilidad de estar en bikini y traje de baño únicamente en piscina y playa, pero no se podrá hacer topless.

En cuanto a la venta de alcohol, esta solo estará permitida en restaurantes y establecimientos autorizados y los turistas no podrán ingresar al país con botellas ni comprar en los aeropuertos. Además, vale la pena recordar que el consumo o porte de drogas es ilegal y tiene castigos severos en Catar, hasta el riesgo de ser deportados.

Otras prohibiciones que se mantienen es que no se debe arrojar basura en lugares públicos, no ingresar pornografía o libros religiosos al país, no tomar fotos de mujeres ni militares ni levantar el dedo o la mano para llamar a un mesero en un establecimiento público.

Finalmente, había dudas sobre si se podía saludar o comer con la mano izquierda, algo que está mal visto en la cultura Catarí, sin embargo, los organizadores aclaran que los turistas podrán hacerlo sin problema porque solo es una costumbre de los nativos.

Fifa anunció exitosa venta de boletas para el Mundial de Catar 2022; astronómica cifra

El Mundial de Catar 2022, que se celebrará entre el 20 de noviembre y el 18 de diciembre, ya ha vendido la astronómica cifra de 2,45 millones de entradas, con Catar, Estados Unidos, Inglaterra, Arabia Saudí, México, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Argentina, Brasil y Alemania liderando el ranking de venta de entradas por país de residencia.

Solo en el último periodo de venta, que se extendió del 5 de julio al 16 de agosto, en el que los aficionados pudieron comprar entradas por orden de llegada a través de FIFA.com/tickets, se vendieron un total de 520.532 entradas.

El mayor número de entradas asignadas correspondió a partidos de la fase de grupos como Camerún-Brasil, Brasil-Serbia, Portugal-Uruguay, Costa Rica-Alemania y Australia-Dinamarca. Los aficionados residentes en Catar, Arabia Saudí, Estados Unidos, México, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra, Argentina, Brasil, Gales y Australia fueron los que se hicieron con el mayor número de entradas.

A partir de finales de septiembre se comunicará la fecha de lanzamiento de la fase de venta de última hora, que se prolongará hasta el final del torneo. Las entradas también se asignarán por orden de llegada y se confirmarán inmediatamente después del pago.

FIFA.com/tickets es el único canal oficial para la compra de entradas por parte del público en general. La venta en ventanilla también comenzará en Doha tras el lanzamiento de la fase de venta de última hora.