“Muy confundidos”: familia de la mundialista Jorelyn Carabalí habla tras el asesinato de su hermano

Mientras el plantel colombiano se disponía a regresar al país luego de lo hecho en la Copa del Mundo femenina Australia-Nueva Zelanda 2023, en donde las dirigidas por Nelson Abadía hicieron historia al llegar por primera vez a cuartos de final de esta competencia orbital, la noticia del fallecimiento de Paulo Andrés Carabalí Martínez, hermano menor de la jugadora Jorelyn Carabalí, estremeció no solo a ella, sino a todo el plantel que acompañó en su tristeza a la reconocida jugadora.

Jorelyn Carabalí, desconsolada por el asesinato de su hermano en Cali

Mediante las historias de Instagram, la vallecaucana no ocultó su tristeza y se pronunció con respecto al deceso de Andrés compartiendo una foto junto a él . Además, indicó que era muy duro volver a pasar por ese duelo, ya que hace unos años otro de sus hermanos falleció.

“Cuando se acabó la Liga, regresamos a la escuela para seguir trabajando. A los pocos meses, mi hermano falleció y pocos días después me llamaron de la Escuela. El presidente de Atlético Huila quería contar conmigo y otras jugadoras, pero yo no me quería ir por el momento que atravesaba”, dijo en aquella época en Femenina Fútbol.