Nacional busca romper el mercado y le da ‘contentillo’ a su hinchada; nuevo fichaje del fútbol europeo estaría listo

“El interés de #AtléticoNacional por David Ospina (35) es real, pero no hay nada cerrado. El guardameta tiene contrato 6 meses más con #AlNassr (hasta junio de 2024). No creo que esté cerca de darse; en números ninguna propuesta será ‘buena’ por los topes salariales”, señaló el periodista de Win Sports, Pipe Sierra, en su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

Se espera que en los próximos días se concrete o no la llegada de David Ospina al club Atlético Nacional de Medellín. Como se mencionó en párrafos anteriores, el ex guardameta del Arsenal no es el único jugador que milita en el exterior por lo que el ‘verdolaga’ está interesado.