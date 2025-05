Nacional cierra puerta a Marino Hinestroza para volver a Selección Colombia: recado a Lorenzo

Colombia ya sabe en qué horarios y en qué sedes disputará sus próximos partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

En las últimas horas se conoció de dichas disposiciones por parte de Conmebol, quien confirmó que los partidos serán el 6 de junio, ante Perú y el 10 del mismo mes ante Argentina.

Del duelo ante los incas ya quedó estipulado que sea en el habitual horario de las 3:30 de la tarde, mientras que el compromiso en Buenos Aires con la local será desde las 7:00 p.m. (hora Colombia).

Selección Colombia vs. Argentina, Barranquilla | Foto: Getty Images

Todos estos detalles que puedan ser de rutina, empiezan ya a hacer palpitar a los aficionados sobre la vuelta de la tricolor tras las dos últimas presentaciones amargas ante Brasil y Paraguay.

Son fechas venideras donde Néstor Lorenzo y sus dirigidos deberán ‘lavarse la cara’, pues de los últimos 12 puntos a sumarse, tan solo han podido alcanzar uno, echándose para atrás en la tabla de posiciones.

Una de las principales críticas dirigidas al seleccionador colombiano fue la decisión de no utilizar talentos como Juan Fernando Quintero o Marino Hinestroza en los partidos disputados en marzo pasado.

Gandolfi pide a Lorenzo no llamar a Marino a Colombia

Del segundo en mención hay que decir que en las últimas horas su entrenador en Nacional, Javier Gandolfi habló de lo que fue su última citación y la posibilidad de ser llamado para junio próximo.

Citando lo que había dicho previo al anterior llamado donde alentó que llevaran a Marino dijo: “Está o estaba pasando un momento extraordinario, por eso cuando me preguntaban decía que en un futuro cercano iba a tener la posibilidad”.

Sin embargo, con el paso de los meses y ante una nueva posibilidad para los próximos partidos, el argentino cierra dicha puerta. En entrevista con Win Sports dijo preferir mantenerlo a su disposición.

“Ahora te digo lo contrario, no quiero que me lo lleven porque el torneo no se para y perdemos dos o tres jugadores por citación y eso es complejo”, explicó de su cambio de parecer.

Juanfer Quintero y Marino Hinestroza en Selección Colombia | Foto: FCF

Además de eso, también hizo referencia a la nula participación que le dio Lorenzo a Hinestroza en los juegos pasados. Para este, todo tenía una explicación clara.

“Son decisiones y el técnico de la selección también tiene poco tiempo para observar y seguramente tiene más conocimiento de otros jugadores con los que compartió más”, precisó.

Marino y Cardona podrían seguir viendo suplencias

En Copa Libertadores, ante Bahía, el técnico de los verdolagas sentó a Edwin Cardona por decisión suya. Dicha elección generó un malestar que, aún, se siente un poco en Nacional.

Sobre esa polémica determinación, Gandolfi dijo: “Para mí todos los jugadores son de la misma relevancia, esa es la confianza que yo les doy”.

Edwin Cardona, volante y capitán de Atlético Nacional | Foto: Lina Gasca

Y sobre la posibilidad de que dos de las máximas figuras pudieran ir al banco en duelo venideros avisó: “Si hoy no tenemos a Marino y a Cardona no quiere decir que no vamos a jugar, quiero que le den la confianza a los demás”.

“No soy de repetir equipos, si ganó no miro resultados, sino rendimientos, el 4-2-3-1 es el que más me gusta, pero el 4-2-4 me da más soluciones cuando jugamos de local y los equipos nos esperan en bloque bajo”, cerró.