Borrero es refuerzo del América de Cali y firmó hasta junio de 2028. No obstante, Atlético Nacional también lo sondeó, pero el futbolista se inclinó por la mecha como su nuevo destino porque su mamá soñaba con verlo ahí.

“Todo el mundo lo sabe. Nacional me quería, pero siempre las decisiones se toman en familia, entonces le cumplí el sueño a mi mamá de jugar en América y acá estoy ”, dijo Borrero este lunes 28 de julio, en diálogo con El Vbar Caraco l y en declaraciones recogidas por As Colombia .

En la misma charla, se refirió al nuevo técnico de América de Cali, Diego Gabriel Raimondi: “He tenido varios entrenadores y uno de los varios que he sentido que han sumado, uno de ellos es el profe. Me ha dado una confianza gigante y lo más importante es que le gusta jugar al fútbol. Siempre nos pide que tenemos que salir jugando”.

Transfermarkt reporta que Dylan Borrero tiene un valor en el mercado de 2.5 millones de euros. No sería el más alto de su carrera, pues para agosto de 2022 logró los 3.5 millones de euros.

Antes de América, su último paso había sido en Fortaleza de Brasil. En ese mismo país también vistió los colores de Atlético Mineiro , mientras que en la MLS prestó sus servicios al New England.

“Yo me siento bien jugando de interno, llevo mucho tiempo jugando por fuera y lo puedo hacer bien en las dos posiciones; no tengo un puesto fijo, me acomodo a lo que el entrenador vea mejor para mí y para el equipo”, añadió el jugador.