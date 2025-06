Nacional se pronuncia sobre la salud de Andrés Román tras desplomarse contra Santa Fe: oficial

Cabe recordar que Román duró varios segundos en el suelo, sin moverse, y aunque con retraso, se activó el protocolo e ingresó la ambulancia a la grama de El Campín. No obstante, Andrés Felipe se paró por sus propios medios, salió sustituido y luego se retiró por el costado noroccidental del coloso del recinto, junto al staff de Nacional.

El susto de Andrés Felipe Román

Semanas después, Millonarios informó que con base a unos minuciosos estudios, se determinó que Andrés Román no tenía “Miocardiopatía Hipotrófica” sino “Corazón de Atleta”. Esto le permitía seguir jugando fútbol con normalidad.

“Yo también me asusté, la señora Paulina acá también. Pero no, estamos bien y ahora esperar los estudios que me van a realizar. Vamos a ver qué va saliendo”, dijo Román a la prensa en la zona mixta del estadio El Campín.