Nacional y Sebastián Gómez se despiden; el jugador aprovecha y hace un explosivo anuncio a la hinchada ‘verdolaga’

¿Por qué se fue Sebastián Gómez de Nacional?

Asimismo, agregó que a todo ese contexto deportivo se suma el factor económico, ya que Nacional no está a la par de la economía brasilera. Navarro aprovechó para agradecerle al jugador por su entrega en el club: “Sebas, no queda más que desearte lo mejor en el fútbol brasilero, no tenemos más que palabras de agradecimiento, no queríamos que te fueras” añadió.