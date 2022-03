“Nada de miedo a Brasil”, Cristina Motta y la Selección sub 17 sueñan con el título

Son las mejores del Sudamericano sub 17. Colombia y Brasil pasaron cada una sus grupos ganando, goleando y gustando. El título del Sudamericano estará en juego este sábado a las 6:30 p.m. en el Estadio Charrúa de Montevideo y pese a que las cafeteras consiguieron ya uno de los tres cupos al mundial de la India no se conforman con eso y van por la oportunidad de vencer a una potencia de la categoría como las brasileñas.

“Estamos muy motivadas, sabemos el gran partido que se nos viene, de todo nuestro potencial, estamos bien física y mentalmente”, dijo Cristina Motta, una de las defensas del equipo nacional.

Hasta ahora Colombia marcó 23 goles y sólo recibió uno. Sin embargo, la ansiedad por ser efectivas en el ataque las ha llevado a descuidar un poco la zona defensiva.

Selección Colombia sub 17 busca el título de la categoría. Este sábado enfrentará a Brasil en el sudamericano sub 17 de Uruguay. - Foto: Federación colombiana de fútbol

“Hemos venido haciendo un buen trabajo con solo un gol. Tenemos que corregir muchas cosas pero hemos venido trabajando los errores y ajustar las fallas para que Brasil que es ofensivamente muy fuerte no nos sorprenda”, dijo Motta.

En este sudamericano, Colombia alcanzó su quinto mundial después de Nueva Zelanda 2008, Azerbaiyán 2012, Costa Rica 2014 y Uruguay 2018. Este año se llevará a cabo del 11 al 30 de octubre.

Sin embargo, Colombia sólo ha logrado un título en el sudamericano en el año 2008, la primera edición de ese torneo se pintó de amarillo, azul y rojo con la generación naciente de Natalia Gaitán, Yoreli Rincón, Ingrid Vidal, Liseth Moreno, Liana Salazar, Paola Sánchez, Gabriela Huertas, Tatiana Ariza, Stefany Castaño, entre otras. A las actuales jugadoras les llegó el momento de tomar el testimonio.

“Cumplimos uno de los objetivos que era clasificar, pero no hemos llegado donde queremos. Desde el principio nos propusimos quedar campeonas. No estamos relajadas pero tampoco confiadas y sabemos que se viene un gran partido y lo podemos ganar”,

Su rival es el favorito del último duelo pues en la primera ronda logró una diferencia de gol de 21 y en semifinales se ha reportado en la red contraria en 11 ocasiones.

“Trabajamos la pelota quieta y los errores en defensa. Estamos tranquilas después de entrenar de la mejor forma.”, dijo la jugadora que aún no debuta con un equipo profesional.

🎥 ¡Trabajo 🙌!



La Selección Femenina Sub 17 realizó esta mañana jornada de movilidad para preparar el partido 🆚 🇧🇷#VamosColombia 🇨🇴 pic.twitter.com/t2GEkr3Igl — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 19, 2022

Colombia, por su parte, en primera fase le ganó 3-0 a Argentina, 7-0 a Bolivia, 5-0 a Paraguay y 6-0 a Venezuela. En la ronda final golea a Chile 8-0 y le gana a Paraguay 3-0. La clave de el éxito ha estado en el compañerismo constante.

“Dentro de la cancha muy bien, todas nos respaldamos y somos un grupo de amigas. Ninguna se cree más que la otra y luchamos por un país”, agregó Cristina.

Según el estadista Rey Buitrago, del portal de fútbol para ellas, Fémina Fútbol, Brasil tiene en la tabla de goleadoras el podio con Jhonson, 9, goles, Aline con 6 y Dudinha con 5.

“No hay temor, el equipo trabaja muy bien y sabemos de la capacidad colectiva e individual que tenemos. Nada de miedo a Brasil”, concluyó Motta.

Como máxima goleadora de la selección está Linda Caicedo con 5, Karla Torres con 4, Yésica Muñoz con 3, Gabriela Rodríguez con 2 y con 1 están Orianna Quintero, Juana Ortegón, Juanita Escobar, Mary José Álvarez, Ana María Guzmán y Sintia Cabezas, según compartió a SEMANA Rey Buitrago.

Para este partido todas las jugadoras están a disposición. “Hicimos un buen trabajo de recuperación con las futbolistas que han tenido más minutos y tienen un desgaste acumulado, sin embargo, todas están disponibles y mentalizadas en esta final. También le hemos dado rodaje a las jugadoras que no han tenido tanta participación, esto no se gana solo con las once que salen de titulares sino con todo el equipo en buen nivel”, finalizó Michael Flórez, asistente técnico de Carlos Paniagua.

La Selección Colombia Femenina Sub-17 inició con pie derecho la Fase Final del CONMEBOL Sudamericano de la categoría que se lleva a cabo en Montevideo, Uruguay, derrotando a su similar de Paraguay por 2 a 0. - Foto: Federación colombiana de fútbol

Posible once titular

Luisa Agudelo; Ana María Guzmán, Stefanía Perlaza, Cristina Motta, Sintia Cabezas; Juana Ortegón, Mary José Álvarez (C), Karla Torre, Yésica Muñoz, Gabriela Rodríguez; Linda Caicedo.

DT: Carlos Paniagua