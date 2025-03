Néiser Villarreal se destapó: contó qué le dijo Rodallega tras polémica jugada ante Santa Fe

¿Qué le dijo Hugo Rodallega?

El canterano se refirió a la reacción que tuvo Falcao y Leo Castro cuando Chaverra se las hizo en contra hace algunas semanas. “La verdad no me molesta. En mi caso, me gusta que haga esas cosas”, agregó.

Neiser reveló cuáles fueron las palabras de Rodallega hacia él. “ Me dijo que a la próxima no la haga cuando vaya ganando ”, sentenció.

Rodallega se desahogó

Rodallega, agregó: “Hay que enseñarle, no solo a Neiser, sino a todos los jóvenes aquí en Colombia, que no es simplemente cuando vayan ganando un partido, cuando estén de local con su gente… si lo va a hacer, que lo haga cuando estén 0-0 ″.

Hugo dejó claro su mensaje ante la polémica. “Tiene que aprender que no es solo cuando lleve la ventaja, ojalá que lo pueda interpretar de esa manera, que es para que él aprenda, porque si se va a Europa o a otro lugar, no va a brillar. De eso no se trata, se brilla jugando al fútbol y con goles, no con ese tipo de fantasías”, finalizó.