Néstor Lorenzo se destapó y dejó varias reflexiones de cara a las eliminatorias

En principio, Néstor se refirió sobre el fútbol colombiano y el potencial que existe en él. No obstante, añadió que es un proceso que “empieza cuando un chico va, y ustedes lo agarran en una escuelita, en una academia o en un club y empiezan a ayudarlos a desarrollar”.

“Lo que queremos es que el fútbol colombiano sea un gran equipo, desde la base, hasta la cúspide, y como dije antes, que el proceso no empieza en una citación, ni termina en una citación de la selección mayor (...) El tipo de liderazgo que ejercemos no es ser un cacique ni dar órdenes, sino estar al servicio de todos ustedes” , complementó el entrenador de 57 años.

Siguiendo la misma línea, Lorenzo sentenció que es importante que los jóvenes vean y puedan entender el fútbol más en profundidad. “ Educar al jugador que vea fútbol, muchos jóvenes no ven fútbol. Es bueno que aprendan a leer el fútbol, a entender de fútbol, a entender el juego. Por eso es un poco la tarea de hacerlos responsables a los jugadores grandes, y decirles: ‘tomá, mírate’. Y cuando nos encontremos otra vez, vamos a charlar un poquito sobre qué hiciste, qué no hiciste, por qué te pasó esto, por qué no”.

Finalmente, el estratega sostuvo que para que Colombia sea potencia en el fútbol masculino, los clubes, entrenadores y todas las partes involucradas deben contribuir a la transformación y generación de nuevos talentos que aporten no solo a la selección nacional sino también a otros clubes.

| Foto: DeFodi Images via Getty Images

El entrenador Néstor Lorenzo durante un partido amistoso internacional entre Colombia e Irak en el Estadio Mestalla de Valencia, España. | Foto: DeFodi Images via Getty Images

Palo de Néstor Lorenzo al fútbol colombiano

El orientador reveló detalles que ha encontrado para mejorar en el fútbol colombiano y también dio a conocer algunos aspectos de su trabajo para mejorar a los jugadores, no solo en las mayores, sino en las categorías juveniles.

Lorenzo destacó que, aunque los datos son importantes, no son lo único necesario para tomar decisiones como técnico.

“Si usted se fija bien, a pesar de todas las herramientas científicas y los datos, el profe Leandro (Clocchiatti), que es mi preparador físico, me dijo que me baso mucho en la percepción, porque eso me da la seguridad de si un jugador puede tener minutos, cuántos minutos y demás”, contó Lorenzo, quien solo dirigió al Melgar, de Perú, antes de recalar en Colombia.