Neymar, muy caliente, se para duro y le responde al aire a hincha tras ‘pelea’ en pleno estadio

“Fallamos en cosas que no deberíamos haber fallado. Debimos haber ajustado mejor la marca en defensa y no haber ofrecido la chance para que el jugador rival definiera de esa manera ”, señaló Fernando Diniz, entrenador de la Verdeamarela, en rueda de prensa.

El jugador brasileño no se quedó callado y se refirió sobre este lamentable hecho en la zona mixta, una vez presentó el control antidoping, puntualizando que es bastante triste que pasen ese tipo de cosas dentro de un estadio.

EITA! O QUE FOI ISSO? JOGARAM PIPOCA NO NEYMAR E ELE FICOU REVOLTADO! MANDOU O TORCEDOR PRA AQUELE LUGAR! ⚠️🚨 Alerta de clima muito tenso na Arena Pantanal! Pqp! O que aconteceu? O camisa 10 ficou muito bravo! 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/49XtPfHZG5

“Es algo triste. Muy triste. No vine acá de vacaciones, y menos a pasear. Vine a hacer lo que más amo, que es jugar al fútbol y defender a mi país. Nosotros estamos haciendo lo mejor, dando lo mejor, y muchas veces el resultado no llega, algo que el fanático no espera”, manifestó inicialmente.