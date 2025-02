“Voy partido a partido, me voy preparando cada vez más, sintiéndome cada vez mejor en el campo físicamente. Obviamente, no volveré a tener 19 años, lo extraño mucho. Pero físicamente estoy bien, me siento cada vez mejor, cada vez más relajado en el campo“, dijo en declaraciones para Caze TV.

Específicamente sobre el tema de la canarinha, expresó: “Sobre la citación, estoy allí. Obviamente, el deseo de cada jugador es defender su país, defender sus colores. Para mí siempre ha sido un gran honor, siempre me he dedicado al máximo, siempre he dado el 100% por la selección brasileña. Es el lugar donde me gusta estar”.