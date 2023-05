Ni Santa Fe, ni Millonarios: padre del Minuto de Dios sorprende al revelar de cuál equipo es hincha

Es innegable el impacto que ha tenido TikTok como red social entre los jóvenes de todo el mundo. La red social de origen chino ha destronado a gigantes como Facebook e Instagram, robándose toda la atención de las nuevas generaciones que poco a poco van cambiando las fotos por los videos para hacerse conocidos en internet.

Este año se han hecho tendencia un tipo de videos llamados ‘ping pong’, en el que una persona entrevista a otra haciéndole preguntas rápidas para que escoja entre dos objetos, platos de comida y situaciones cotidianas.

A través de ese mecanismo, muchos usuarios se han dado a conocer y la tendencia llegó hasta la emisora del Minuto de Dios, que esta semana publicó un video con el padre Diego Jaramillo, famoso por el espacio televisivo que se transmite a las 6:00 de la tarde todos los días en los canales nacionales.

A sus 92 años, el sacerdote incursionó en TikTok y respondió algunas preguntas de la cultura colombiana, entre ellas, una que se hizo viral entre los fanáticos del fútbol. Cuando su interlocutor le preguntó a cuál prefería entre Santa Fe y Millonarios, el padre respondió “Nacional”, dejando clara su afición por el cuadro verdolaga.

Y es que es apenas normal que sea hincha de un equipo antioqueño, pues nació 19 de mayo de 1932 en el municipio de Yarumal, al norte del departamento de Antioquia.

El padre Diego Jaramillo es un sacerdote católico eudista, teólogo, escritor y profesor colombiano - Foto: Alejandro Acosta

De hecho, algunas de sus respuestas en el video también están relacionadas con esta región en la que nació. Por ejemplo, cuando le preguntaron entre “la changua o el caldo”, Jaramillo respondió sin pensarlo que prefería el caldo por encima del plato típico que causa odios y amores en la zona de Cundinamarca, Boyacá y Santander.

Entre otras respuestas del gracioso video, cuando le preguntaron por su música favorita, respondió “el himno nacional”, eligió al Chocoramo sobre el Gansito y contó que su hobby favorito es salir a caminar.

La publicación la terminó con una referencia a su famoso programa, el Minuto de Dios, que está en la memoria de los colombianos por la larga cantidad de años que lleva emitiéndose en las tardes como un infaltable en la parrilla de la televisión local.

Una vida entregada a la iglesia

El padre Diego Jaramillo es prácticamente una celebridad en Colombia y todo gracias a su vocación como sacerdote. “Yo desde muchacho pensé en ser sacerdote. Pero después, por la amistad con el padre Rafael García Herreros, ese servicio se orientó de una manera especial a las obras de El Minuto de Dios, que algunas son en la línea de evangelización, otras son en la línea social netamente”, contó en una entrevista con SEMANA.

El programa se ha transmitido durante más de 50 años y todavía seguirá vigente por muchos más. “El primer mensaje, el más fundamental y el que está como la raíz de todo, es el mensaje del amor de Dios, de tomar conciencia de que somos criaturas de Dios y que debemos pensar en él, dejarnos amar por él y responder a su amor. Pero ese amor de Dios se manifiesta con el amor al hombre, con el servicio al prójimo en general y de manera especial a los pobres, a los que no disfrutan de ciertos beneficios en la vida. Nosotros hacemos eso en El Minuto de Dios… mediante programas de vivienda o educación. De manera que esos son los dos polos: el amor a Dios y el amor al hombre”, dijo.

Diego Jaramillo, padre del Minuto de Dios - Foto: Alejandro Acosta

Actualmente es el presidente de la organización El Minuto de Dios. - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Al respecto de esa fama que se ha ganado, aseguró que recibe mucho cariño de las personas. “Claro que la gente ve la televisión, y eso lo experimento con frecuencia cuando voy en la calle, que hay gente que se queda como mirándome y diciéndome esta cara yo la he visto...”, admitió.

“A veces hay gente que me saluda y hay gente que llega y dice: “Padre, ¿me permite tener una foto con usted? Porque yo lo he visto en televisión”. Entonces, ese es otro de los pequeños servicios que presto y es dejar que me fotocopien (risas) si la gente quiere, pues le doy gusto con la foto. ¿Y qué? A mí no me perjudica eso en nada”, añadió.