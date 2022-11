Niño fue ‘expulsado’ de la escuela por cortarse el cabello al estilo de Ronaldo en la Copa del Mundo de 2002

Un niño ha sido ‘expulsado de la escuela’ después de copiar el legendario corte de pelo que tuvo Ronaldo en la Copa del Mundo.

Alfie Ransom, de 12 años, le suplicó a su madre que se afeitara la cabeza para imitar el extravagante peinado del exdelantero brasileño de la Copa del Mundo de 2002.

Cabe recordar que el icónico jugador se cortó el pelo durante su actuación ganadora del partido contra Alemania en la final, anotando dos goles para ayudar a su equipo a alcanzar la gloria en la Copa del Mundo .

El joven Alfie quería lucir el famoso corte de pelo para el mundial de este año, y su madre, Emma Shaw, sucumbió a su presión. El joven se afeitó la cabeza y dejó la franja luego de la gran victoria de Inglaterra por 6-2 sobre Irán el lunes.

El famoso corte de Ronaldo no fue otra cosa que una estrategia. Claudio Villa Archive - Ronaldo Nazario - Foto: Getty Images

Sin embargo, su corte de pelo inspirado en Ronaldo no cayó bien en Sirius West Academy.

Emma afirma que el personal de la escuela la llamó para decirle que enviarían a su hijo a casa por violar las reglas de la escuela.

“Hoy en día, las escuelas tienen que ver con aceptar a las personas por lo que son y alentar a las personas a ser únicas y ellas mismas. ¿En qué se diferencia esto?”, dijo la madre. “Ronaldo es uno de los jugadores favoritos de mi hijo y es la Copa del Mundo”.

“Incluso desde que era niña, siempre han existido las tendencias, y uno se guiaba según lo que hacían las estrellas del pop y las celebridades: nos volvíamos locos por las estrellas”, agregó.

Ahora bien, contrario a la directivas de la Institución, a los amigos de Alfie les encantó el corte de pelo e hicieron que Alfie se sintiera muy feliz y confiado.

Emma admitió que si bien entiende la importancia de tener reglas establecidas, tener la cabeza rapada de Alfie “lo hará sentir triste”. “Él está seguro de cómo se ve ahora y no quiero forzarlo. Sin embargo, es importante para él estar en la escuela y si no lo dejan volver hasta que esté afeitado, no sé qué hacer”, explicó.

“De hecho, le gusta la escuela y quería ir normalmente, pero no se le permitirá volver hasta que se haya afeitado por completo, lo cual es ridículo porque no afectará su aprendizaje en lo más mínimo”, dice la mamá.

La política de uniformes de Sirius West Academy establece que “los peinados deben ser apropiados para la vida de la Academia. “No debería haber peinados extremos como un mohicano, líneas de ‘tranvía’ afeitadas o un color de cabello poco natural”.

Hasta el momento, la escuela no se ha pronunciado a los medios locales.

¿Por qué Ronaldo se hizo ese corte de pelo en 2002?

Lo que pocos saben es que el famoso corte de Ronaldo no fue otra cosa que una estrategia. En 2018 reveló que el infame peinado era en realidad una táctica de distracción deliberada para disuadir a los espectadores de hablar sobre lesiones en ese momento.

“No estoy orgulloso del cabello en sí porque era bastante extraño. Pero fue una buena manera de cambiar de tema’, dijo, según informó ESPN.