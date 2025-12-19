No todo es barrida en Millonarios: dan lista de jugadores que se quedan para 2026

Millonarios se prepara para la temporada 2026, y la prensa viene filtrando varias noticias sobre llegadas, salidas y hasta renovaciones. Aunque la hinchada estaba esperando las bajas numerosas bajas, no todos saldrían del club.

Este viernes, 19 de diciembre de 2025, filtraron la lista de cuatro posibles nombres que seguirán en el club para 2026. Varios de ellos han sido resistidos por la fanaticada, tomando en cuenta sus actuaciones en los últimos meses.

Lista de jugadores que continuarían en Millonarios para 2026

Fue el periodista Cristian Pinzón, en El Vbar Caracol, quien dio detalles de los nombres que continuarían en Millonarios para 2026. Incluso, dijo que, a día de hoy, Santiago Giordana seguiría vestido de azul.

Edwin Shirra Mosquera Jorge Cabezas Hurtado Brayan Cuero Beckham David Castro Santiago Giordana (posiblemente continúe)

Millonarios anunció un nuevo refuerzo

Y este mismo viernes, el cuadro embajador le dio la bienvenida a Sebastián Valencia. Es un lateral de 29 años que se venía desempeñando en otro cuadro bogotano: Fortaleza.

“Millonarios FC informa que, después de cumplir con su proceso de exámenes médicos y documentación, Sebastián Valencia se convirtió en nuevo jugador del equipo. El jugador firmó su contrato por tres años”, escribieron los embajadores en un comunicado oficial.

Sebastián Valencia firmó un contrato con Millonarios. Foto: @MillosFCoficial

Y añadieron: “Valencia, quien se caracteriza por su buen despliegue y versatilidad en el campo, ha tenido paso por equipos como Boyacá Chicó, Leones FC y Fortaleza, club en el que el semestre pasado convirtió cuatro goles y registró tres asistencias. Además, cuenta con experiencia internacional tras su paso por Moca FC”.

¿Cuántos refuerzos va Millonarios para 2026?

Con la llegada de Sebastián Valencia, Millonarios ya completa tres refuerzos de cara al 2026: Carlos Darwin Quintero y Mateo García completan el tridente en la institución 16 veces campeona de la liga colombiana.

Carlos Darwin Quintero ya viste los colores de Millonarios Foto: Captura a X @MillosFCoficial

Desde hace meses se esperaba que Millonarios se moviera en el mercado de pases. Fue un 2025 para el olvido, sin títulos y con actuaciones que acabaron siendo bastante cuestionadas por parte de la prensa y los aficionados.

Eso sí, los puntos hechos en el año le permiten a Millonarios entrar a fase previa de Copa Sudamericana, un torneo que implica amplia nómina si se quiere pelear de principio a fin. Además, muy seguramente no abandonarán las demás competencias locales.

Si Millonarios quiere entrar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, deberá vencer en ronda previa a su eterno rival: Atlético Nacional. Es decir, habrá superclásico cafetero en la otra mitad de la gloria.